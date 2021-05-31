Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего в шахте Беларуськалия

Источник материала: БT

ЧП случилось накануне. Информация о гибели машиниста горно-выемочных работ поступила от диспетчера рудника. На месте работала следственно-оперативная группа - сотрудники спустились в шахту для осмотра локации.

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области: По предварительной информации, 30 мая около 11:00 в шахте рудника 54-летний мужчина осуществил запуск линейной секции крепи в режиме разгрузки. При этом в нарушение требований охраны труда он находился частично под разгружаемой секцией, в результате чего получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Правоохранители опрашивают работников предприятия, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.





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