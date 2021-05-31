ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего в шахте Беларуськалия

01.06.2021 08:33 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

ЧП случилось накануне. Информация о гибели машиниста горно-выемочных работ поступила от диспетчера рудника. На месте работала следственно-оперативная группа - сотрудники спустились в шахту для осмотра локации. 

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области: По предварительной информации, 30 мая около 11:00 в шахте рудника 54-летний мужчина осуществил запуск линейной секции крепи в режиме разгрузки. При этом в нарушение требований охраны труда он находился частично под разгружаемой секцией, в результате чего получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Правоохранители опрашивают работников предприятия, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧП случилось накануне. Информация о гибели машиниста горно-выемочных работ поступила от диспетчера рудника. На месте работала следственно-оперативная группа -...
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокуратура вынесла предупреждение газете «Новы час»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by