Оружие белорусской армии: чего опасаются на Западе?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Аналитическое издание Military Watch выпустило обзор о "наиболее мощных авиационных и ударных средствах белорусских вооруженных сил, которые, как ожидается, будут иметь решающее значение в случае потенциального конфликта". Исследования угрожающего альянсу арсенала Беларуси и прямое противопоставление "непослушной" республики странам НАТО – отражают общие подходы и дрейф "партнеров" в направлении силовой коррекции неугодного "режима" (по аналогии с Югославией, Ираком, Ливией, Сирией).

Располагая ограниченными военными возможностями и ресурсами, Беларусь совершенно не заинтересована в конфликтах с соседями, при этом имеет все основания серьезно воспринимать угрозы национальной безопасности со стороны НАТО.

Пять ночных кошмаров альянса

В рейтинге от аналитиков Military Watch первое место занимают тяжелые истребители Су-30СМ с развитым комплексом вооружения и радиоэлектронной борьбы, чутким радаром, универсальными возможностями поражения воздушных и наземных целей. Су-30СМ демонстрирует высокую эффективность и широкий спектр ракетного вооружения, включая ракеты Х-31, которые предназначены для подавления противовоздушной обороны противника и нанесения высокоточных ударов глубоко в тылу. Безусловно, превосходство белорусских Су-30СМ над истребителями F-16 и F-18, составляющих основу ударных подразделений ВВС НАТО. Возможности F-15 – "примерно на равных", но это слабое утешение для "партнеров".

Military Watch также отмечает возможности системы противовоздушной обороны С-400. В январе этого года в Минобороны Беларуси заявляли о предконтрактной работе по приобретению этих комплексов. При этом западные аналитики полагают, что это оружие уже есть в распоряжении белорусской армии. ЗРС С-400 предназначена для нейтрализации современных высокопроизводительных самолетов-невидимок, включая американские F-22 и F-35. Обеспечивая значительную огневую мощь, система способна поражать одновременно до 80 самолетов. Высокая мобильность, короткое время развертывания и подготовки к пуску ракет являются ключевыми факторами живучести системы. Перспективные белорусские рубежи С-400 подкреплены средствами ПВО меньшей дальности – тремя полками ЗРК С-300ПС, а также ЗРК Тор-М2Е и местными системами Бук-МБ3К.

На третьей позиции НАТО "угрожает" оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Точка". Мобильная пусковая установка и твердотопливная баллистическая ракета обеспечивают очень короткое время развертывания и старта. Предполагаемая дальность действия баллистической ракеты с боеголовкой массой около 490 кг – до 190 км. Ракета имеет гиперзвуковую скорость (более 5 Махов), что затрудняет ее перехват. "Точка" эффективна для уничтожения аэродромов и объектов ПВО противника.

Многоцелевой МиГ-29 четвертого поколения составляет основу истребительного парка ВВС и ПВО Республики Беларусь. Самолет обладает великолепными характеристиками, получил новую авионику, системы вооружения и радиоэлектронной борьбы. Одно из наиболее заметных обновлений – интеграция универсальной ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 дальностью до 100 км.

Список натовских "кошмаров" завершает дюжина ударных вертолетов Ми-24. Хорошо вооруженная, бронированная и быстрая машина доказала высокую эффективность и живучесть на многих театрах военных действий – от Афганистана до Сирии. На Западе предполагают, что в ситуации вооруженного конфликта белорусские Ми-24 будут развернуты вместе с военно-транспортными вертолетами Ми-8 и бригадой спецназа численностью около 12 тысяч, обладающей значительным боевым потенциалом для действий в глубоком тылу противника – "их стандарты подготовки считаются одними из самых высоких в Европе".

Компенсационные меры РБ и РФ

Оптимальнее и вероятнее для НАТО – тактика "закрытого неба" и массированный обстрел стратегических объектов РБ крылатыми ракетами с безопасного расстояния, как это было ранее в Югославии и Ливии.

Адекватно реагируя на вызовы и угрозы, Минск планирует в ближайшее десятилетие вложить значительные средства в вооружения российского производства (преимущественно ПВО). Боевой потенциал ВС РБ сегодня является значительным фактором сдерживания возможных военных действий со стороны соседних крайне милитаризованных стран Балтии и Польши, но более всего охлаждает горячие головы в Брюсселе и Вашингтоне тот факт, что за минском стоит Москва.

Инцидент с посадкой заминированного самолета компании Ryanair в аэропорту Минска показал, насколько Запад готов к жесткой конфронтацией с РБ под любым предлогом. Ранее Александр Лукашенко заявил: "Посмотрите, какое сегодня идет беспрецедентное давление на страну, как нас хотят агрессивно проучить, поставить на место, спровоцировать с использованием самых грязных методов и технологий. Вся эскалация со стороны Запада – это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот".

Это правда, но не вся правда. Краху планов "евроинтеграции" РБ по украинскому сценарию в значительной степени содействовала спокойная, твердая, однозначная позиция России. Москва и Минск осознают, что Запад использует Беларусь для отработки технологий "цветной революции" в России и не остановится после провала 2020 года. Западные "партнеры" безрассудно разрушают систему безопасности в Европе и этим вынуждают Москву и Минск противодействовать активно и асимметрично. На фоне североатлантической турбулентности военно-политическое сближение РБ и РФ продолжается тем эффективнее, чем жестче внешнее давление.

Вооруженные силы России и Беларуси начали подготовку к совместным стратегическим учениям "Запад-2021", которые состоятся 10-16 сентября на десятках полигонов Союзного государства. Войска и силы отрабатывают передислокацию в районы проведения учений. В рамках маневров "Запад – 2021" также отработают контрдиверсионные действия и пограничники двух стран. В Западном военном округе до конца 2021 года будет сформировано около 20 новых соединений и частей Минобороны РФ. Очевидно, большие перемены происходят и в ВС РБ.