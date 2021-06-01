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Чего ожидать от криптовалтного рынка с наступлением лета?
Источник материала: UDF
По мнению эксперта, «киты» продолжают пользоваться ситуацией и забирать биткоины из «слабых рук». По данным Santiment, адреса в диапазоне от 100 BTC до 10000 BTC, за последнюю неделю выросли на 30 000 монет. Но «слабые руки», розничные спекулянты, способны создавать сопоставимое или большее давление продаж. В пятницу триггером для продаж стали заявления главы ЦБ Японии Харухико Куроды о том, что биткоин редко находит применение как платежное средство и ему присуща высокая волатильность, мол, можете потерять средства. Ничего нового Курода не сказал, но очень удачно дополнил аналогичную критику глав других ведущих центробанков, что может создавать требуемый кумулятивный эффект.
Вдобавок ко всему, Минфина США хочет добиться от поставщиков услуг виртуальных активов сообщать о бенефициарах счетов в сеть по обмену финансовой информацией, как это происходит сейчас в традиционных финансах. Налоговая США также стремится получить больший контроль над криптовалютным рынком. В четверг глава Комиссии по ценным бумагам предложил Конгрессу разработать нормативно-правовую базу для биткоин-бирж и дополнительное финансирование для усиления надзора за ними.
Все указанные Факторы привели к тому, что за прошедшие выходные курс биткоина так и не смог вернуться на траекторию роста, отметив снижением третью неделю подряд.
Как отмечает Чэнь Лиминь, в понедельник главная цифровая валюта оттолкнулась от уровня 34 тыс. долларов после первоначального падения и вернулась на исходные позиции, все еще удерживаясь под отметкой 37 тыс. долларов, которая сейчас выступает в роли промежуточного барьера на пути к сопротивлению 40 тыс. долларов.
Криптовалютный рынок продолжает отыгрывать негатив из Китая, где майнеров вынудили спасаться бегством, и в целом настрой к цифровым активам откровенно скептический. Игроки принимают во внимание не только сам «китайский фактор», но и его потенциальный эффект – растут опасения, что некоторые другие страны могут последовать примеру Поднебесной.
«Усиливает эту тенденцию тот факт, что перед началом распродаж, запущенных Илоном Маском, рынок находился на рекордных уровнях и выглядел перегретым. С другой стороны, несмотря на сохранение давления на цифровые монеты, тот факт, что котировки воздерживаются от падения к минимумам, отмеченным ранее в этом месяце, дает надежду на постепенную подготовку рынка к переходу в режим восходящей коррекции с последующим возобновлением бычьего цикла.
При этом попытки стабилизации цен не являются надежным индикатором того, что не произойдет новых агрессивных продаж. Во многом это будет зависеть от поступающих отраслевых новостей, а далее подключатся и технические факторы. В случае с биткоином задача на ближайшие дни – прочно закрепиться над уровнем 33 тыс. долларов, чтобы сформировать условия для более уверенного отскока к упомянутой цели 40 тыс. долларов», - отмечает эксперт.
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Финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь отмечает, что после обвала, спровоцированного Маском, криптовалютный рынок...
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