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«Пытаются сделать из него сакральную жертву». РосСМИ о задержанных Протасевиче и Сапего
Источник материала: UDF
Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для
• Российские СМИ активно комментируют возможное участие Романа Протасевича в боевых действиях в Украине на стороне законной власти. «Россия 24» твёрдо придерживается официальной версии, озвученной беларусскими властями и даёт цитаты спикеров официального Минска. «Ъ» демонстрирует больший «плюрализм», цитируя, среди прочего, командира батальона «Азов» Билецкого. Однако общий баланс информации подталкивает читателя к выводу об участии Протасевича в боевых действиях. Заявления так называемой «ЛНР», которые публикуют российские СМИ, также должны убедить аудиторию в истинности информации из Беларуси. Происходит демонизация лидеров оппозиции и формирование уверенности у аудитории в их тесной связи с Украиной, что для аудитории российских СМИ очень показательно.
• Регулярно используется манипулятивная семантика – слова с однозначно отрицательной окраской: боевик, террорист.
• При этом упускается достаточно занимательный факт – полк «Азов» воюет под Мариуполем – на фронте с т.н. "ДНР". А претензии к беларусу возникли в Луганске.
• Второй сюжетной линией является обсуждение судьбы гражданки РФ. Государственные СМИ своей аудитории неоднократно повторяют, что Софии Сапеги, как российской гражданке, активно помогает РФ, при этом негосударственные СМИ со ссылкой на родителей утверждают, что эта помощь существует только на словах. И даже на словах не очень активна и является скорее реакцией на настойчивость журналистов. По мнению некоторых негосударственных медиа, такая позиция официальных лиц свидетельствует о том, что российские чиновники не считают Беларусь реально независимым государством с одной стороны, а российские граждане не все достойны эффективной защиты с другой.
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