Источник материала: UDF





США считают контрпродуктивными санкции против Северного потока – 2»

Из-за холодной зимы поставки российского газа в Европу в 2021 г. выросли

Белорусское и украинское направление станут конкурентами для российского транзита?

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Северный поток – 2»: риски для белорусского газового транзита Возможные эффекты энергоперехода

Риски потери части доходов обусловлены ожидаемым запуском «Северного потока – 2», а также тенденциями развития европейского рынка газа.Газопровод «Северный поток-2» включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м. газа в год. Он строится из России в Германию через Балтийское море и проходит в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и балтийских стран, – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Европейские партнеры «Газпрома» по проекту – немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.Строительство «Северного потока – 2» планировалось закончить в декабре 2019 года, однако проект был приостановлен по причине санкций. Позже «Газпром» заявлял о намерении достроить и ввести этот газопровод в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года. Однако и этого не случилось из-за продолжающихся дискуссий вокруг этого проекта между странами ЕС, в частности, Германией и США.Сейчас строительство «Северного потока – 2» находится на финальной стадии. По информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, газопровод готов на 95% – в частности, на 17 мая оставалось уложить лишь 80 км труб (общая протяженность газопровода составляет 2460 км).Неочевидно, что завершению строительства помешают американские санкции. Белый дом принял решение не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG. В недавнем заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, которое было распространено по итогам его встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым, отмечается, что «в национальных интересах США было решено приостановить выполнение санкций против компании».Американский президент Джо Байден, отвечая на днях на вопросы журналистов, отметил, что строительство трубопровода «Северный поток – 2» практически завершено, и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. При этом он добавил, что «с самого начала выступал против строительства «Северного потока – 2».Сейчас два расположенные на территории Беларуси газопровода – «Ямал-Европа» и бывшая белорусская ГТС – полностью принадлежат России.По Беларуси проходит газопровод «Ямал – Европа» мощностью около 33 млрд куб. м. в год, который всегда был собственностью «Газпрома». Российский газ по этой трубе поставляется в Калининградскую область, Литву, Украину и Польшу и далее в Германию. В 2007-2011 годах «Газпром» купил белорусскую газотранспортную систему за USD5 млрд, сейчас ею управляет стопроцентная дочка «Газпрома» – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».Также в Европу российский газ сейчас поступает по газопроводу «Северный поток» (мощность – 55 млрд куб. м. в год), «Турецкий поток» и по украинской ГТС (транзит за 2019 год – 92 млрд куб. м., за 2020 год – 55,8 млрд куб. м.). «Газпром» в конце 2019 года заключил контракт с Украиной на транзит газа на условиях «качай или плати».Когда «Газпром» приступал к строительству «Северного потока – 2», расчет был сделан на мощный рост потребления природного газа в Европе. Но в 2020 году пандемия заставила многих усомниться в этих планах. Для «Газпрома» 2020 год был одним из наиболее сложных – средние цены на газ в мире существенно снизились, а объемы продаж рухнули на 6%.Правда, в этом году ситуация выглядит иначе. Минувшая зима была одной из самых холодных за несколько предыдущих десятилетий. В результате первом отопительном сезоне 2021 года страны Евросоюза израсходовали 76 млрд куб. м. российского газа, что значительно выше средних значений за прошлые годы. В частности, в январе-феврале 2021 года «Газпром» сообщал об увеличении экспорта российского газа на европейском направлении на 33%, до 34,5 млрд кубометров.Возросший спрос на газ в Европе был удовлетворен в основном за счет поставок трубопроводного газа из России. Цены на главном хабе Европы TTF на первые дни мая достигла USD295 за тысячу кубометров (год назад в мае газ на TTF стоил USD52, два года назад – USD157).«Газпром» никогда не скрывал, что цель «Северного потока – 2» – создать экспортный маршрут, альтернативный украинской ГТС.В начале апреля 2021 года Россия полностью перевела на «Турецкий поток» Сербию и Румынию, куда поставлялся российский газ по украинской ветке транзита. Теперь от украинского транзита зависят фактически только несколько стран: Молдавия и Словакия – полностью, а Венгрия, Чехия и Австрия – частично. Список зависимых от украинского транзита российского газа может сократится до одной Молдовы, если остальные европейские страны достроят газовые перемычки от инфраструктуры «Северного потока» и «Турецкого потока».Если спрос на российский газ в Европе упадет, то, учитывая имеющийся профицит транзитных мощностей в направлении Европы, «Газпром» может использовать газопровод «Ямал – Европа» для балансировки поставок газа в Европу. Тем более, что изменения в Газовой директиве ЕС не позволят использовать газопровод «Северный поток – 2» на полную мощность, – по крайней мере, до тех пор, пока «Газпром» не откажется от монополии на экспорт российского газа.То есть, в случае снижения спроса на газ в Европе «Газпром», по логике, может увеличить загрузку «Северного потока» или же украинской ГТС, мощности которых уже оплачены, что приведет к снижению поставок через Беларусь.В конце 2024 года срок действия транзитного контракта «Газпрома» с Украиной истечет. Таким образом, украинское и белорусское направления транзита российского газа в Европу могут стать конкурентами, и конкурентным преимуществом станет цена. По экспертным оценкам, сейчас тариф на прокачку газа через Беларусь заметно ниже, чем через Украину. К тому же в Беларуси «Газпром» является собственником белорусского участка газопровода «Ямал – Европа», и, как можно предположить, компания напрямую заинтересована в работе этого коридора.В последние годы общий транзит российского газа через Беларусь составляет около 40 млрд куб. м. в год (он поступает преимущественно по газопроводу «Ямал – Европа»).В 2020 году «Газпром» совокупно прокачал через Украину 55,8 млрд куб. м. газа – меньше контрактного объема, согласившись на переплату из-за действующей в контракте нормы «качай и плати», в то время как «Северный поток» и «Ямал – Европа» работали с полной загрузкой.Однако не следует рассчитывать, что ситуация в ближайшие годы не поменяется. Польша перешла на транзит газа по результатам аукционов. К тому же в 2022 году у Польши истекает долгосрочный договор на поставку газа с «Газпромом». Польская газовая компания PGNiG сообщала ранее, что не намерена продлевать срок его действия после этой даты.Правда, зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова недавно заявила о том, что переговоры с Польшей о поставке газа «традиционно продолжаются». «Мы продолжаем вести массу споров сейчас с поляками, но при этом при всем мы продолжаем некие коммерческие переговоры», – отметила она. Но вслед за этим PGNiGе сразу заявила, что не ведет переговоры с «Газпромом» о новых поставках.Также надо иметь в виду, что Европа взяла курс на стратегию энергоперехода. Энергопереход подразумевает постепенный отказ от ископаемых видов топлива в пользу низкоуглеродной энергетики. Мир вступает в эпоху возобновляемых источников энергии, которые со временем вытеснят ископаемые виды топлива – газ, нефть, уголь.Как следствие, для «Газпрома» в отношении заключения долгосрочных контрактов возможности снижаются. Эксперты отмечают, что ЕС будет готов покупать газ и после 2030 года, но речь будет идти только о декарбонизированном газе.