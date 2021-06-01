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Россияне с детьми пришли на концерт Бузовой и возмутились ее «неадекватностью»

01.06.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Россияне с детьми пришли на концерт Бузовой и возмутились ее «неадекватностью»
Фото: Youtube-канал Блокнот Волгоград
Жители Волгограда пожаловались на концерт Ольги Бузовой, который состоялся в рамках фестиваля ParkSeason Fest. Как сообщает портал «Блокнот Волгоград», выступление артистки началось на час позже запланированного времени. Помимо этого зрителей фестиваля возмутили эпатажный наряд певицы, «неадекватное» поведение и нецензурные высказывания.

«Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура», — начала свое выступление Бузова.

Отмечается, что артистка исполнила три песни, после чего ушла со сцены и продолжила неразборчиво говорить в микрофон из-за кулис, в то время как подтанцовка продолжала номер без нее. После чего Бузова вернулась к зрителям в другом наряде.

«Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами», — обратилась она к зрителям фестиваля.

Посетители такого выступления не оценили. Особый шок испытали зрители, пришедшие на концерт знаменитой артистки с детьми.

«Странное поведение, выругалась матом, потом ушла, плясали одни пацаны»; «У нее заплетался язык, люди рядом со мной стоят в недоумении»; «Она же не в адеквате!» — приводит издание слова очевидцев.

В сентябре 2019 года посетители концерта Димы Билана в Самаре раскритиковали его за «неадекватное поведение» на сцене. Артиста обвинили в том, что он не попадал в фонограмму, издавал странные звуки и показывал неприличные жесты. После этого певец извинился перед жителями Самары: провел сольный концерт, сделал пожертвования, а также подарил городу инклюзивную детскую площадку.
 
 
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Жители Волгограда пожаловались на концерт Ольги Бузовой, который состоялся в рамках фестиваля ParkSeason Fest.
 
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