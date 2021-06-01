ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Белавиа» отказалась летать в Крым

01.06.2021 06:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Белавиа» отказалась летать в Крым
Фото: Transport Photo Images / Global Look Press
Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» сообщил генеральный директор предприятия Игорь Чергинец.

Он пояснил, что для начала полетов должно появиться политическое признание Крыма как части России. «Будет политическое решение — будем смотреть», — заявил Чергинец, напомнив, что лайнеры «Белавии» периодически летали на полуостров, когда тот находился в составе Украины. «То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли — мы не летаем. Снизили — летаем», — указал он на экономическую сторону вопроса.

29 мая первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков рассказал, что «Белавиа» планирует «наращивать полеты в тех странах, где пускают». По его словам, актуальны направления во все страны СНГ, в том числе российские: Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Байкал, Алтай. «Есть масса прекрасных уголков России, которые нужно развивать белорусам с точки зрения туристического направления», — добавил он.

Ряд европейских государств запретил белорусским авиаперевозчикам использовать небо для полетов после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В список стран, которые ограничили рейсы в Белоруссию, вошли Эстония, Украина, Литва, Латвия (перевозчик AirBaltic), Сингапур, Польша (авиакомпания LOT) и другие. С 29 мая Россия осталась единственным направлением, через воздушное пространство которого смогут летать белорусские авиакомпании.

После этого Чергинец раскритиковал решение стран закрыть для нее воздушные коридоры. На своей странице в Facebook он назвал такие действия «подлостью», «фашистской извращенностью» и «попранием основ демократии».
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Сусьветны дзень абароны дзяцей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by