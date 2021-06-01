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Плодотворные контакты: Минск и Ташкент расширяют сотрудничество в IT-сфере
01.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск и Ташкент намерены расширить сотрудничество в IT-сфере. Об этом заявил ректор Белорусского университета информатики и радиоэлектроники. Сегодня вуз принимал делегацию Узбекистана во главе с министром по развитию информационных технологий, передает телеканал «МИР 24».
Стороны обсудили разработку совместных образовательных программ. В том числе – открытие новых специальностей по линии бакалавриата и магистратуры. Сейчас в университете учатся около 80 граждан Узбекистана. Вскоре появятся дополнительные проекты по обмену студентов.
Гостям из Узбекистана показали собственные разработки университета. Это элементы для наноспутников и системы для безопасной работы в интернете.
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Сегодня Белорусский университет информатики и радиоэлектроники принимал делегацию Узбекистана во главе с министром по развитию информационных технологий.
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