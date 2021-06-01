Плодотворные контакты: Минск и Ташкент расширяют сотрудничество в IT-сфере

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Ташкент намерены расширить сотрудничество в IT-сфере. Об этом заявил ректор Белорусского университета информатики и радиоэлектроники. Сегодня вуз принимал делегацию Узбекистана во главе с министром по развитию информационных технологий, передает телеканал «МИР 24».

Стороны обсудили разработку совместных образовательных программ. В том числе – открытие новых специальностей по линии бакалавриата и магистратуры. Сейчас в университете учатся около 80 граждан Узбекистана. Вскоре появятся дополнительные проекты по обмену студентов.

«Связаны с информационными технологиями, прикладными разработками в сфере искусственного интеллекта с разработкой новых материалов и новых технологических решений в сфере радиоэлектроники. Это как раз и предмет переговоров – показать потенциал БГУИРА, показать потенциал Республики Беларусь», – сообщил ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш.

Гостям из Узбекистана показали собственные разработки университета. Это элементы для наноспутников и системы для безопасной работы в интернете.