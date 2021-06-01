ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вторая ракетка мира снялась с «Ролан Гаррос» после отказа от интервью Наоми Осака

01.06.2021 08:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» и вторая ракетка мира японка Наоми Осака заявила, что снимается с Открытого чемпионата Франции по теннису. Об этом спортсменка написала в Twitter.

«Думаю, мое решение сняться является наилучшим для турнира, игроков и моего состояния здоровья, что позволит всем сосредоточиться на теннисе в Париже», — написала Осака. Он объяснила отказы давать интервью после матчей своим психологическим состоянием, пишет Лента.ру.

Японка призналась, что после завоевания первого титула на турнире «Большого шлема» в 2018 году на US Open она страдает от длительных приступов депрессии. Именно поэтому теннисистка отказалась беседовать со СМИ в ходе «Ролан Гаррос». Осака добавила, что на ближайшее время возьмет паузу в турнирах.

Ранее организаторы турнира грозились дисквалифицировать вторую ракетку за отказ от обязательных интервью после матчей. За отказ от общения с прессой после победы над румынкой Патрисией Марией Тиг в первом круге японка заплатила 15 тысяч долларов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» и вторая ракетка мира японка Наоми Осака заявила, что снимается с Открытого чемпионата Франции по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самые ожидаемые игры лета 2021 года (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by