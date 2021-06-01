Посчитали, сколько памятников Коласу установлено на его родине. Ответ вас удивит!

узнал МЛЫН.BY. Именем народного поэта на Столбцовщине названы школы и улицы. А вот сколько в его честь установлено памятников —МЛЫН.BY.





Как ни странно, на родине Якуба Коласа найдется только один памятник — в Миколаевщине, на родине его родителей. Бронзовый бюст был установлен в деревне еще в советское время, в 1972 году, к 90-летию песняра. Найти его несложно: достаточно подъехать к зданию Миколаевщинского сельсовета, рядом с которым и располагается памятник поэту.





Его история не самая простая. Решение о возведении памятника приняли еще в 1956 году, после смерти поэта. 16 августа того года Совет Министров БССР принял постановление «Об увековечении памяти Народного поэта БССР Якуба Коласа (Мицкевича Константина Михайловича)». Именно тогда было решено установить монументальный памятник поэту в Минске и бюст на его родине в Столбцовском районе.





Правда, за 16 лет бюст изменился. Взгляните на архивный проект первоначального памятника авторства Михаила Бакланова, созданного в 1956 году, и окончательный вариант, над которым работами Алексей Глебов и Игорь Кравченко: постамент приобрел более простую форму, на нем появилась цитата из стиха «Песняй вітаю я вас», а сам Колас несколько «помолодел».





На этом все, памятники закончились. Что, согласитесь, довольно грустно. Ведь, помимо своей прямой функции — увековечить память тех, кого забыть просто нельзя, — памятники становятся местом притяжения. Они привлекают внимание туристов к себе, а значит — ко всему городу, и становятся его визитной карточкой. В качестве примера достаточно взять памятник все тому же Коласу в Минске: ну кто из приезжих хоть раз не побывал рядом с этой монументальной скульптурой? Кроме того, памятники украшают город, делают его ландшафт более разнообразным и, конечно же, помогают району заявить о своем культурном наследии. Казалось бы, один объект — а столько плюсов.





Это понимали и жители города: многие из них выступали с инициативой установить в Столбцах памятник Якубу Коласу. И он — монументальный, величественный, красивый, — в городе появится! Установить его планируют в 2022 году, который для райцентра станет знаменательным: во-первых, именно в этот год будет праздноваться 140 лет со дня рождения поэта; во-вторых, именно Столбцы станут местом проведения областного праздника «Дажынкі-2022».





Проект памятника выбирали среди 15 работ. Победителем стал авторский коллектив скульпторов Ивана Миско, Сергея Логвина, Владимира Пипина и архитекторов Владимира Архангельского и Александра Кобрусева. Произведения народного художника Ивана Миско широко известны не только в Беларуси, но и во множестве стран мира. Жителям области они тоже хорошо известны: мемориал в честь матери-патриотки в Жодино, памятник Владимиру Коваленку в Крупках и Максиму Танку в Мяделе — все они были созданы в соавторстве с Иваном Миско.













За основу композиции скульпторы взяли известную поэму Коласа «Новая зямля». Выбор не случаен, ведь на создание этого произведения поэта вдохновил именно Столбцовский район. Кстати, окончательный вариант памятника немного отличается от конкурсного.





Монумент будет находиться в центре города, в сквере на улице Центральной. Приблизительная высота композиции — 3 метра. Его создание и установка будет финансироваться за счет привлеченных средств от проведения субботников, спонсорской помощи и иных источников. Как сообщили в Столбцовском ОКС, на 28 мая собрано 35 337 рублей.





Вы тоже можете помочь в сборе средств! Для этого достаточно перечислить любую сумму на благотворительные счета:





ЦБУ №624 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Столбцы МФО AKBBBY2X УНП 100325912 Адрес: 222666, г. Столбцы, ул. Центральная, 6б Назначение платежа: создание и установка памятника народному поэту Якубу Коласу в г. Столбцы.

Районное унитарное предприятие «Столбцовское ОКС» УНП 600022536 благотворительные счета:





BY22AKBB31320000000040000000 /в белорусских рублях/





BY14AKBB31320000100020000000 /в долларах США/.

















Автор фото: Светлана Курейчик, открытые источники, archives.gov.by



