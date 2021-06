Самые ожидаемые игры лета 2021 года (видео)

Источник материала: Onliner Лето традиционно ознаменуется относительным затишьем: игр будет выходить много, однако самые громкие проекты попридержат до осени. Летом можно ожидать появления версий для приставок нового поколения, мы же уделим внимание именно новым проектам, интересным широкой аудитории. Немало игр пока не получило (или потеряло) дату релиза, конкретика, вероятно, появится после виртуальной выставки E3 во второй половине июня.

Far Cry 6, например, ждали в феврале, но затем ее перенесли — она выйдет «когда-то» до 30 сентября. Многим не терпится окунуться в невеселый мир Dying Light 2, однако придется потерпеть до декабря.

Игры перечислим по мере их выхода, а не по важности, дополнения к «классике» упоминать не будем.

1. Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Выйдет 4 июня для Windows, PlayStation 4 и Xbox One.

Игра для поклонников снайперского стелса, длительных этапов разведки и неспешного продвижения по карте. Это уже шестая часть серии — раз она жива так долго, значит, определенный успех у аудитории есть (несмотря на все огрехи, от которых Sniper: Ghost Warrior никак не может избавиться).













Немного хардкора, непростых задачек — говорят, в Contracts 2 все это будет. Плюс допилят механику основного процесса — снайперской стрельбы. Фана должны добавить некоторые черты из серии Hitman. Да, связи между ними нет, но в прошлой игре Sniper: Ghost Warrior появились намеки на механику, которая считается фирменной для легендарного лысого мужика (нет, того, который наемный убийца).

2. Chivalry 2

Выйдет 8 июня для Windows, Xbox One, Xbox One Series X, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Этот мультиплеерный слешер позиционируют как «настоящий сиквел» к оригинальной Chivalry: Medieval Warfare. А благодаря отсрочке, которую предоставила пандемия, в игре появится больше карт и дополнительных «плюшек», которые изначально предусмотрены не были.















Издатель рассказывает о Chivalry 2 как об игре, на создание которой вдохновили средневековые сражения из фильмов: здесь во всей красе представлены знаковые моменты эпохи, включая битвы на мечах, ливни горящих стрел и масштабные осады замков.

3. Ratchet and Clank: Rift Apart

Выйдет 11 июня для PlayStation 5.

Ratchet and Clank: Rift Apart выходит «не вовремя», так как игра должна была стать одним из стартовых тайтлов PlayStation 5. Не сложилось, да и вообще процесс анонса релиза затянулся. Спустя пару месяцев тишины издатель наконец раскрыл тайну: шутер доберется до новой приставки Sony в начале лета.















Геймеров ждут путешествия по разным мирам и измерениям, где они будут вести бескомпромиссную борьбу со злейшим врагом всего сущего доктором Нефариусом. Его цель проста: уничтожить все живое (по-настоящему). Потом сюжет все немного запутает, причина тому — альтернативная вселенная и двойники. Но задача останется неизменной: не дать парочке негодяев по имени Нефариус (про двойников же помните?) завоевать реальности — свою и чужие.

4. F1 2021

Выйдет 6 июля для Windows, Xbox One, Xbox One Series X, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Разбавим игровое лето гоночным симулятором. Он, как и другие игры из списка, ориентирован на свою аудиторию — готовую проводить часы за изучением трасс в попытках выиграть дополнительные доли секунды на очередном повороте.





В игре реализован сюжетный режим, добавлены дополнительные трассы, среди которых новичок сезона — городская Джидда, расположенная в одноименном портовом городе Саудовской Аравии. Появятся новые гонщики: Мик Шумахер, Никита Мазепин и Юки Цунода. Никуда не денутся «классические» пилоты. В режиме карьеры можно будет сыграть в паре с другим геймером, который выступает в качестве напарника или конкурента.

К слову, F1 2021 — это первая игра серии под брендом EA Sports: сделка по приобретению Codemasters была завершена прошедшей зимой.

5. King’s Bounty II

Выйдет 24 августа для Nintendo Switch, Windows, PlayStation 4, Xbox One.

Уж неизвестно, живы ли впечатления от оригинала, однако часть аудитории наверняка трепещет в ожидании King’s Bounty II. Она была анонсирована в 2019-м, должна была выйти в прошлом году, но «корона» отодвинула все на неопределенный промежуток времени. Надежда забрезжила, когда релиз RPG назначили на март. Не сложилось — теперь это 24 августа 2021 года.













Отправимся в некогда великое королевство Нострию, оказавшееся под гнетом бандитов, монстров и темных сил под названием Погибель. Обещают нелинейный сюжет, события в котором будут зависеть от принятых решений и выбранного пути развития персонажа, а также 25—30 часов на прохождение основного сюжета. Если выполнять дополнительные, на King’s Bounty II можно потратить в два раза больше времени.

6. New World

Выйдет 31 августа для Windows.

Игра была анонсирована еще в 2018 году. Она издается и разрабатывается усилиями Amazon — тем и привлекает внимание. Запуск многопользовательского проекта планировался в 2020-м, но был отложен.

Игровой мир New World существует в середине 1600-х годов вымышленной истории. Игрокам предстоит колонизировать регион где-то в Атлантическом океане, напоминающий Америку колониальной эпохи. Геймеры смогут объединяться в команды по пять человек, заявлены три фракции для вступления. Во многом New World походит на все существующие MMO, поэтому игре придется бороться за интерес аудитории за счет геймплея, сеттинга и баланса.















Игра распространяется по модели Pay-to-play.

7. Humankind

Выйдет в августе для Windows, macOS и Stadia.

«Симулятор истории» от французской студии Amplitude. Humankind охватывает широкую историческую перспективу — период с древних времен до современности (с освоением космоса). Еще до выхода она удостоилась пары престижных игровых наград, в том числе как «лучшая стратегия».

В этой 4X-стратегии, которую осторожно сравнивают с серией Civilization, предлагают «переписать историю человечества». Остается только выяснить, какой уровень свободы предоставят игроку. Вымышленный мир будет генерироваться каждый раз при запуске новой игры в эпоху кочевничества, а затем нужно продраться через набор исторических эр. На выбор предложат десять типов цивилизаций, в основу которых легли реальные исторические общества.















В общем, судя по описанию, будет очень интересно…

В 2021 году выходит уйма интересных игр, однако многие из них так и не обзавелись датами релиза. Наверняка многое станет понятнее после выставки E3 — в этом году она пройдет в онлайне. Ниже — небольшой бонус, в котором представлены менее громкие проекты и те, за которыми можно последить и, вероятно, даже сыграть.

Бонус

Backbone — детективная RPG с примесью постнуара и антиутопии, да еще и в пиксельном виде. Выходит 8 июня для ПК, потом — для приставок. Частный детектив — енот, но это не мешает ему исследовать Ванкувер (ведь он тоже населен животными), находящийся под гнетом авторитарного правительства. Тайны и следствие ждут.

Scarlet Nexus — слешер в далеком будущем, научная фантастика, элитные псионики (вы), телекинез и все подобное. Жить хорошо мешают безмозглые и Иные, утратившие рассудок. Их надо победить и тогда настанет эпоха мира. Выходит 25 июня для ПК, Xbox и PlayStation.

Также в июне выходят World of Warcraft: The Burning Crusade Classic, The Elder Scrolls Online: Blackwood, Guilty Gear Strive, необычная Stonefly.

Monster Hunter Stories 2 — RPG для поклонников покемонов. Выходит 9 июля для ПК и Switch. Это спин-офф Monster Hunter и сиквел Monster Hunter Stories. В июле можно обратить внимание на The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Kena: Bridge of Spirits. Выходит 24 августа для Windows, PlayStation 4 и 5. Ранее эту атмосферную адвенчуру с прекрасным саундтреком и визуальным стилем назвали претендентом на звание самого большого сюрприза года. Магия, Гнилушки, потерянные души, забвение — ключевые слова игры.

Пишите в комментариях, какие еще игры вы ждете и почему в них стоит сыграть.

Читайте также: