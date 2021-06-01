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Телемагазин 20 лет назад: тайный тренажер Чака Норриса и прибор с номерами болезней. Но и это еще не все! (видео)
Источник материала: Onliner
Время — главный проверщик гипертрофированной игры актеров из телемагазинов. Часто продаваемые там товары настолько уникальны (в смысле не продаются в обычных магазинах), что цену невозможно сравнить с чем-то привычным. Но ведущие задвигают еще один аргумент из разряда «как мы жили без этого!». Если рекламировали действительно стоящие вещи, за 20 лет они не могли не стать культовыми.
«Есть над чем подумать!» — восстановление эмали
Вспомните, из каких фильмов эта женщина,
Судя по эпизодам, речь идет о «суперэмали, аналогов которой просто не существует». Размазывают «суперэмаль» кисточкой по (грунтованной?) ванне.
Теперь такая штука тоже в тренде (ванны нуждаются в реставрации при любой власти) — называется покрытие жидким акрилом. Стоит около 100 рублей. И если бы вы купили «суперэмаль» в 1999 году, то к 2021-му она бы точно не выжила. В нынешних рекламных объявлениях она рекомендуется как средство обновления сдаваемой в аренду квартиры, которое прослужит несколько лет.
Чтобы не лезть в философию и ценности доллара сейчас и в 1999-м, сравним с пенсией. Средний размер пенсии в России составлял 522 рубля, за «суперэмаль» просили 686 (на тот момент меньше $30).
Сегодня реставрация жидким акрилом стоит меньше $40, но пенсионер в среднем может восстанавливать пять ванн в месяц.
Тайное оружие Чака Норриса — Total Gym 1000
Тут все сложнее. Корпорация Total Gym Fitness LLC существует. Не без божьей помощи, как свидетельствует
Лицом Total Gym является Чак Норрис. Вот тут относительно
На рубеже веков Total Gym 1000 продавался в телемагазине за $243 — это почти 100 восстановленных ванн. Сейчас куча этих тренажеров висит на доске частных объявлений. Ушатанный образец можно купить за $15, вариант подостойнее — за $30—50.
Сама корпорация продает функциональные тренажеры (для работы с собственным весом) намного дороже — за $1000—1500. Но и выглядят они чуть более массивно, чем тот самый Total Gym 1000, похожий скорее на гладильную доску.
Эпилятор Igia
Классический сюжет: кошмарное «до» и счастливое «после» (покупки).
Прародитель электроэпиляции? Специалисты говорят, что да. Но вот выражение лица у женщины на втором фото должно было быть таким же, как и у первой: это вряд ли было безболезненно.
— Электроэпиляция есть давно, но она была представлена в государственных медицинских косметологиях и делалась на примитивном старом оборудовании. Было больно. Оборудование совершенствовалось, чтобы процедура была менее болезненной и травматичной. Теперь это лицензируемая медицинская деятельность, которой все чаще начинают заниматься частные салоны, — рассказали в одном из таких салонов
— Вы слышали про Igia?
— Я знаю, что в России свободно продаются такие приборы. В домашних вариантах болезненность точно не будет низкой. Чаще всего они работают на частоте до 5 МГц, а современные характеристики доходят до 27 МГц. Чем чаще нарезается волна, тем меньше болевые рецепторы бьют тревогу.
— А если я боли не чувствую?
— Домашние приборы могут быть эффективными, но уйдет много времени и терпения — вряд ли вы будете этим долго пользоваться.
— Можно ли таким навредить дома?
— Конечно. Микроожоги, рубцы, пигментация. И противопоказаний много, кстати.
— Электроэпиляция — это удаление навсегда?
— Электроэпиляции не важен пигмент, как лазеру. Если фолликул волоса погиб, то все, волос не может вырасти. Лазерной эпиляции не под силу навсегда удалить волос, а электро- — под силу. Я скажу так: если зоны обработки большие, то, конечно, лучше сначала пройти лазером. Электроэпиляция — это дорого, достаточно болезненно, но насовсем.
Цена Igia на доске объявлений — от $8.
Обсуждение
Бонус от актрисы дубляжа Ольги Зубковой
Закройте глаза, это голос Анджелины Джоли.
Прибор с номерами болезней — Deta
А это он в руках актрисы
Речь «о частоте колебаний органов» и электромагнитном колебании прибора. Он якобы настраивает волны органов в здоровое состояние: «Через пять-семь процедур отступают гипертония, тромбофлебит, простатит, болезни печени, почек, желудка, суставов и позвоночника. Для водителей и программистов — остеохондроз, геморрой, усталость глаз и спины».
Специальная цена прибора составляла $120.
В 2013 году
Но не все так просто. Возможно, речь идет о подделках, поскольку магазин с чудо-приборами работает до сих пор. Недавно в продаже появилась последняя разработка с говорящим названием Deta AP-30 M5 COVID-19. Цена — около $550.
Уточним, что речь идет о физиотерапии. Если чудо-прибор что-то излучает, то лучше включать его после консультации с врачом.
Но и это еще не все!
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