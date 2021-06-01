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Мировые цены на нефть продолжают расти — Brent торгуется выше 70 долларов
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром 1 июня.
Как свидетельствуют данные электронных торгов на 07:10 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:
Brent — 70,14 доллара за баррель (+1,18%);
WTI — 67,59 доллара за баррель (+1,91%).
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Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром 1 июня.
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