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Мировые цены на нефть продолжают расти — Brent торгуется выше 70 долларов

01.06.2021 08:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром 1 июня.

Мировые цены на нефть продолжают расти — Brent торгуется выше 70 долларов

Как свидетельствуют данные электронных торгов на 07:10 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:

Brent — 70,14 доллара за баррель (+1,18%);

WTI — 67,59 доллара за баррель (+1,91%).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром 1 июня.
 
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