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Матч молодежных сборных Беларусь — Кипр перенесен на следующий год из-за приостановки авиасообщения с Беларусью
Источник материала: Партизан
Отборочный матч ЧЕ-2023 был запланирован на субботу, 5 июня.
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Матч молодежных сборных Беларусь — Кипр перенесен на следующий год из-за приостановки авиасообщения с Беларусью
Отборочный матч ЧЕ-2023 был запланирован на субботу, 5 июня.
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