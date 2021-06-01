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Тренды дворца: Кейт Миддлтон решила купить мужу костюм Человека-паука
01.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон удивила поклонников: герцогиня заявила, что хочет купить мужу костюм супергероя - Человека-паука.
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Один из финалистов - Джейсон Бэрд нечаянно подал Кейт идею для подарка принца Уильяма, которая очень вдохновила герцогиню.
Мужчина поделился кадром, где выполняет эффектное сальто в образе Человека-паука и рассказал, что проводил свои тренировки в общественных местах в пик пандемии. Так он не только соблюдал все правила безопасности, но и радовал жителей маленького города.
"Хм, хочется протестить - станет ли это трендом во дворце. Скорее всего, нужно будет купить Уильяму такой костюм. Только не уверена, что он найдет такой же воздушный коридор, как у вас", - рассмеялась Миддлтон и поблагодарила Бэрда за работу.
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