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Тренды дворца: Кейт Миддлтон решила купить мужу костюм Человека-паука

01.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон удивила поклонников: герцогиня заявила, что хочет купить мужу костюм супергероя - Человека-паука.

После мини-тура по местам Шотландии, где Кейт и Уильям встретились и полюбили друг друга много лет назад, герцогиня начала готовиться к дню рождения любимого супруга. Торжество выпадает на конец июня. На своем YouTube-канале Кейт поделилась новым роликом в рамках фотопроекта Hold Still, где разговаривает с участниками конкурса.

Один из финалистов - Джейсон Бэрд нечаянно подал Кейт идею для подарка принца Уильяма, которая очень вдохновила герцогиню.

Мужчина поделился кадром, где выполняет эффектное сальто в образе Человека-паука и рассказал, что проводил свои тренировки в общественных местах в пик пандемии. Так он не только соблюдал все правила безопасности, но и радовал жителей маленького города.

"Хм, хочется протестить - станет ли это трендом во дворце. Скорее всего, нужно будет купить Уильяму такой костюм. Только не уверена, что он найдет такой же воздушный коридор, как у вас", - рассмеялась Миддлтон и поблагодарила Бэрда за работу.

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Послушная фаворитка королевы задает тренды не только в британской моде и культуре, но и в королевстве.
 
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