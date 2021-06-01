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Кедми: у американцев нет новых ракет!

01.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Кедми: у американцев нет новых ракет!

Россия сделала несколько поколений новых ракет в последнее время, в том числе это гиперзвуковые ракеты и боеголовки. В США подобных изделий сегодня нет, сказал в беседе на израильском телеканале ITON.TV известный политический и военный эксперт Яков Кедми.

"США еще не говорят о стратегической гиперзвуковой ракете, они только проектируют что-то вроде российского "Авангарда", а ракета С-500 в корне меняет стратегический баланс между Соединенными Штатами и Россией. Это ракета, которую можно устанавливать где угодно, в том числе на морских платформах. Это значит, что российскому флоту дается возможность сбивать американские баллистические ракеты или на взлете, или при спуске", – отметил Кедми.

Комментарий экс-руководителя израильской спецслужбы "Натив" Якова Кедми слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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О текущей расстановке сил в области ракетных вооружений рассказал известный израильский военный эксперт Яков Кедми.
 
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