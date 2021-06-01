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Орехъ: «Если в Беларуси кого-то посадили за политику, то обратного хода нет»

01.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский обозреватель – о судьбе российской гражданки Софии Сапеги, которая сидит в застенках белорусского КГБ.

Орехъ: «Если в Беларуси кого-то посадили за политику, то обратного хода нет»

– Абсолютно неважно, что конкретно предъявят Софии Сапеге, – пишет Антон Орехъ на Эхе Москвы. – Потому что предъявить ей могут всё, что в голову придет в данный конкретный момент времени.

Сапега – заложник, товар, бонус. Ее захватили за компанию с Романом Протасевичем исключительно для того, чтобы на Протасевича давить. Сама она ничего не совершала. А то, что в чем-то призналась, то объяснение простое: в застенках белорусского КГБ люди признаются в чем угодно.

Это то место, где 1937 уже наступил безо всяких преувеличений. Когда Сапегу сажали, то не думали ни о чем, кроме того, что она может пригодиться для давления на ее друга. Но потом оказалось, что она всё-таки российская гражданка, что она точно ни при чем и что диктатор перегнул палку.

Поскольку София Сапега – это не Мария Бутина, не Виктор Бут, и не Константин Ярошенко, то ее не будут требовать освободить и не станут посвящать ее несчастной судьбе эфиры на федеральных каналах. Но коль скоро она реально не виновата и даже к оппозиции имеет только то отношение, что встречалась с оппозиционным блогером, причем, не российским, то есть, как я понимаю, мнение, что надо бы Сапегу как-то вызволять.

Но при этом сильно настаивать Россия не будет и ссориться из-за нее с Лукашенко не станет. А Лукашенко, конечно, просто так ее не отпустит.

Если в Беларуси кого-то посадили за политику, то обратного хода нет. Поэтому Сапега будет сидеть, и ей предъявят что-то — не важно что. Потом, возможно, проведут какой-то суд, к чему-то приговорят. А дальше – либо отправят отбывать срок в Россию, либо проявят неслыханное милосердие и по чьей-нибудь просьбе амнистируют. Макей не зря об этом довольно откровенно сказал.

Но до того момента Сапега будет оставаться в заложниках и что там с ней и Протасевичем станут делать на протяжении недель или месяцев – можно только с тревогой догадываться. В любом случае, российская сторона, может, и попробует освободить российскую гражданку, но ни в коем случае не станет торопиться, чтобы не огорчить Лукашенко. Этот человек для Кремля гораздо важнее, чем какая-то Сапега, каких у нас тут еще 146 миллионов.

 
 
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