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МАГАТЭ обнаружило в Иране большие объемы обогащенного урана

01.06.2021 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Запасы обогащенного урана в Иране в 16 раз превышают допустимое по договору 2015 года количество.

Об этом в понедельник, 31 мая, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). По данным организации, запасы обогащенного урана у Ирана оцениваются в 3241 килограмм, передает DW.

Кроме того, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о том, что иранские власти не предоставили организации полную информацию о атомных объектах. Он выразил обеспокоенность тем, что Иран не ответил МАГАТЭ на все поставленные технические вопросы - в том числе о том, откуда взялось такое количество урана.

По словам Гросси, отсутствие прогресса в переговорах не позволяет четко удостовериться в мирном характере атомной программы страны. И может затормозить переговоры о новой ядерной сделке.

В Вене уже более месяца продолжаются переговоры между Ираном и пятью государствами, подписавшими ядерное соглашение 2015 года: США, Россией, Китаем, Германией, Францией и Великобританией. США после прихода к власти президента Джозефа Байдена дали понять, что Вашингтон при выполнении определенных условий готов вернуться в ядерную сделку с Тегераном.

В феврале Иран согласился на продолжение проверок его атомных объектов инспекторами МАГАТЭ, но в ограниченном объеме и только на три месяца. Проверки входят в ядерную сделку, заключенную между Ираном и "пятеркой". Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

После выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Соединенных Штатов в 2018 году во время президентства Дональда Трампа и введения Вашингтоном санкций Иран постепенно отказался от соблюдения своих обязательств в рамках сделки.

 
 
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Запасы обогащенного урана в Иране в 16 раз превышают допустимое по договору 2015 года количество.
 
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