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Белавиа повышает цены на чартеры в Турцию и Египет

01.06.2021 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Закрытие украинского воздушного пространства для госкомпании «Белавиа» привело не только к сворачиванию целого ряда туристических направлений для белорусов, но и к повышению стоимости на турпутевки в пока еще доступные страны.

В частности, в минувший понедельник туроператоры сообщили о повышении стоимости турпутевок в Турцию и Египет на 40 евро и 45 долларов соответственно. Повышение стоимости вызвано исключительно рост цен на авиаперелет.

В свою очередь, Белавиа объясняет тем, что из-за закрытого неба Украины она вынуждена изменить маршруты в упомянутые страны, что увеличивает дальность полета, а соответственно время и расходы.

 
 
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Закрытие украинского воздушного пространства для госкомпании «Белавиа» привело не только к сворачиванию целого ряда туристических направлений для белорусов, но...
 
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