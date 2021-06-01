Запрет на идентификацию людей и реклама во всех видео: новые правила YouTube с 1 июня









Об этом говорится в заявлении компании.





Так, YouTube объявил о действии ряда нововведений:





запрещается собирать любую информацию, которая может быть использована для идентификации личности, например имена пользователей;





рекламу будут вставлять во все видео;





вводятся налоги для иностранных видеоблогеров;





будут облагаться налогом доходы, полученные через функцию "Спонсорство", YouTube Premium и cуперчат.





Напомним, ранее YouTube объявил, что c 1 июня во всех видео будет представлена реклама. Сервис хочет монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерско