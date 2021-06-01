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Запрет на идентификацию людей и реклама во всех видео: новые правила YouTube с 1 июня

01.06.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

YouTube меняет политику конфиденциальности с 1 июня. В частности, вводится запрет на сбор информации, которая может быть использована для идентификации личности.



Об этом говорится в заявлении компании.

Так, YouTube объявил о действии ряда нововведений:

запрещается собирать любую информацию, которая может быть использована для идентификации личности, например имена пользователей;

рекламу будут вставлять во все видео;

вводятся налоги для иностранных видеоблогеров;

будут облагаться налогом доходы, полученные через функцию "Спонсорство", YouTube Premium и cуперчат.

Напомним, ранее YouTube объявил, что c 1 июня во всех видео будет представлена реклама. Сервис хочет монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерско
 
 
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YouTube меняет политику конфиденциальности с 1 июня. В частности, вводится запрет на сбор информации, которая может быть использована для идентификации личности.
 
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