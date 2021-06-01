Политолог: Пока Россия не демонстрирует способность решить какие-то вопросы в Беларуси. Россияне не могут добиться вообще ничего

О возможных вариантах российской политики в отношении Беларуси рассказывает политолог, редактор сайта "Наше мнение" Валерия Костюгова.





Каковы результаты «рабочего купания»? Защитит ли Россия официальный Минск от западных санкций? Какие есть варианты российской политики относительно Беларуси?





эфире "Свободы". Это темы разговора в





Участники:









Юрий Дракохруст, политический обозреватель белорусской службы Радио Свобода





Валерия Костюгова, политолог, редактор сайта "Наше мнение"





Костюгова





Итоги саммита Лукашенко-Путин довольно скромные





Россия согласилась перечислить до конца июня остаток обещанного еще в прошлом году кредита





Также обещано увеличить количество рейсов "Белавиа" в РФ





Как можно понять, на популярных направлениях (Москва, Санкт-Петербург) сохраняется принцип взаимности - на один белорусский рейс один российский





Эпизодом с купанием Лукашенко Путин демонстрирует своему окружению, что он доминирует в двусторонних отношениях





Россия пользуется безальтернативным положением в экономике и внешней политике Беларуси и получает от этого дивиденды





Если речь идет о финансовой помощи или снижении цен на энергоносители, о чем говорят Лукашенко и Головченко, то такую помощь Россия не обещает





Российское понимание поддержки: Беларуси некуда деваться и поэтому мы будем торговать белорусскими товарами на западных рынках





Россияне купят наши калийные удобрения по низким ценам и будут их продавать на международных рынках





Трубопровод "Ямал-Западная Европа" и так терял бы свою актуальность, особенно с введением "Северного потока-2"





Украина заключила контракт на транзит российского газа на 5 лет





"Газпром" будет продолжать продавать Беларуси огромные объемы газа, Беларусь будет вторым после Германии покупателем российского газа





На такую поддержку Россия готова





В статье на сайте "Наше мнение" излагаются 4 варианта российской политики в нынешней ситуации углубления изоляции Беларуси





Первый вариант - это продолжение интеграционного строительства





Итоги сочинского саммита и межправительственных переговоров показывают, что белорусская сторона надеется, что можно получить низкие цены на газ, не давая российским компаниям зарабатывать в Беларуси





Если белорусская сторона захочет идти этим путем, то он открыт





Второй вариант - это конституционная реформа в Беларуси, о которой говорили и Путин, и Лукашенко





Но эта реформа зависла - очевидно, что Минск не готов ни на какие политические преобразования





Белорусская власть не готова жертвовать своей независимостью, которую она прежде всего понимает, как независимость от закона





Лукашенко не готов делиться властью ни с кем, с пророссийскими силами в том числе





Обстоятельства "заговора Федуты" и Декрет о передаче полномочий Совету безопасности в случае убийства президента означает усиление взаимодействия спецслужб двух стран





Это предпосылка третьего варианта, когда Россия сама устроит транзит власти в Беларуси





И четвертый вариант - Беларусь "как нож в горло Евросоюза", источник нестабильности на границе ЕС, вроде ДНР/ЛНР или Сирии





Этот последний вариант - на случай, если белорусские власти не соглашаются вообще ни на что





Это превращение Беларуси в "черную дыру", которую можно использовать для всевозможных провокаций у границ ЕС





Подобную роль у границ США некогда играла Куба





Смысл этого варианта - ничего не делать





Пусть Лукашенко захватывает самолеты, пусть грозит кризисом беженцев Европе





России чего беспокоиться по этому поводу?





Если Путин хочет, чтобы США признали Беларусь зоной российского контроля, он должен продемонстрировать способность какие-то вопросы в Беларуси решать





Пока Россия такую свою способность не демонстрирует





Она не может вытащить из белорусской тюрьмы свою гражданку, она не может добиться изменения белорусской Конституции в желаемом ей направлении





Россияне не могут добиться вообще ничего





Взгляд, который сегодня изложил Джон Болтон в Washington Post, доминировал в западной политике с 2014 года - как предотвратить рост влияния России на Беларусь?





Но Лукашенко нарушал все договоренности, которые достигались в рамках этого подхода





И в таких условиях международное сообщество приходит к выводу - так может и лучше, чтобы Россия это контролировала.





Перевод с бел. — EX-PRESS.BY