Лукашенко назвал национальный приоритет Беларуси: привет тем, кого посадили или вынудили уехать из страны





В своем приветствии Лукашенко подчеркнул, что высокие технологии в современном мире являются важной движущей силой развития экономики и улучшения качества жизни. И далее назвал национальный приоритет Беларуси.





- Цифровая трансформация всех сфер современного общества является одним из национальных приоритетов Беларуси, - заявил он.





Отдельно говоря о форуме ТИБО, заметил, что это отличная площадка, где развиваются информационно-коммуникационные технологий, есть предпосылки к эффективному сотрудничеству деятелей науки и бизнесменов.





- Выстраивая открытый диалог здесь, вы участвуете в процессе формирования идей ближайшего будущего, - пояснил Лукашенко, обращаясь к гостям и участникам форума.





Зарубежных гостей «ТИБО-2021» Александр Лукашенко поблагодарил за проявление профессионального интереса и доверия к Беларуси «в это непростое для всего мира время». Резюмируя, он выразил уверенность укрепление международного партнерства в IT-отрасли, которому поспособствует активная работа представителей Евразийской экономической комиссии, государств - членов ЕАЭС, СНГ и других международных объединений.





В конце обращения Лукашенко пожелал участникам форума, успешной работы и новых выгодных контрактов на выставке.