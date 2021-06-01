Германия и Франция призывают к новым выборам в Беларуси

Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания Советов министров двух стран. Участие в нем приняли канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эмманюэль Макрон.





Также они выступили за новые досрочные президентские выборы в Беларуси и освобождение всех политзаключенных. Правительства Германии и Франции призывают прекратить насилие против белорусского народа.



