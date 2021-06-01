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Германия и Франция призывают к новым выборам в Беларуси

01.06.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Германия и Франция решительно осудили угон самолета Ryanair 23 мая и белорусскими властями и потребовали немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги, которые летели на нём.

Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания Советов министров двух стран. Участие в нем приняли канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эмманюэль Макрон.

Также они выступили за новые досрочные президентские выборы в Беларуси и освобождение всех политзаключенных. Правительства Германии и Франции призывают прекратить насилие против белорусского народа.

Как подчеркивает Еврорадио, Ангела Меркель анонсировала точечные санкции против режима Александра Лукашенко.
 
 
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Германия и Франция решительно осудили угон самолета Ryanair 23 мая и белорусскими властями и потребовали немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги,...
 
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