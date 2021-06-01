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Германия и Франция призывают к новым выборам в Беларуси
Источник материала: Партизан
Германия и Франция решительно осудили угон самолета Ryanair 23 мая и белорусскими властями и потребовали немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги, которые летели на нём.
Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания Советов министров двух стран. Участие в нем приняли канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эмманюэль Макрон.
Также они выступили за новые досрочные президентские выборы в Беларуси и освобождение всех политзаключенных. Правительства Германии и Франции призывают прекратить насилие против белорусского народа.
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Германия и Франция решительно осудили угон самолета Ryanair 23 мая и белорусскими властями и потребовали немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги,...
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