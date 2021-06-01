Украинский аналитик: Беларусь теряет остатки суверенитета





Когда подплывает Лукашенко...





Между тем, сами переговоры Лукашенко и Путина проходили именно на фоне этого скандала. Из европейских стран приходила новая информация об отказе летать через воздушное пространство Республики Беларусь. Российская авиационная администрация начала выдавать разрешения на прилет в Москву западным авиационным компаниям, которые облетают воздушное пространство Беларуси. В Киеве заявили, что подготовили собственный пакет санкций против белорусского режима "в знак солидарности с Европейским Союзом".





Малайзийский "Боинг" изменил все. Стало очевидным, что действия России несут в себе общую угрозу международной безопасност





Можно сказать, что задержанный самолет изменил международную повестку дня примерно так, как в июне 2014 года изменило ситуацию уничтожение пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе. До этой трагедии конфликт между Россией и Украиной воспринимался как внутренняя междоусобица на постсоветском пространстве, санкции против России имели скорее ритуальный характер. Малайзийский "Боинг" изменил все. Стало очевидным, что действия России несут в себе общую угрозу международной безопасности.





Нечто похожее произошло, когда в Минске решили провести операцию с захватом воздушного судна компании Ryanair и задержанием Романа Протасевича и Софии Сапеги. Стало ясно, что то, что происходит в Беларуси — вовсе не внутренний конфликт, а прямое столкновение демократии и авторитаризма. Что в своем стремлении расправиться с оппонентами Александр Лукашенко готов пойти на прямое нарушение международного права. И что такие действия белорусского правителя не могут оставаться без последствий.





Для Путина действия Лукашенка - дополнительный козырь в переговорах о присоединении Беларуси к России





Говорил ли об этом Владимир Путин с Александром Лукашенко? Очевидно — пусть даже в официальных заявлениях ситуацию с самолетом постараются обойти стороной. Ведь для Путина действия Лукашенко — независимо, участвовали российские спецслужбы в этой операции своих белорусских коллег или просто были о ней осведомлены — еще один, дополнительный козырь в переговорах с Лукашенко о присоединении Беларуси к России.





Перед переговорами российский президент говорил о том, что можно не спешить с интеграцией двух стран. И, действительно, сейчас можно никуда не спешить. После начала массовых протестов против фальсификации президентских выборов и разгона акций белорусскими ловиками Беларусь медленно, но верно теряет даже остатки своего суверенитета.





Лукашенко был готов принять помощь российских силовиков — если бы оказалось, что его собственные, белорусские силовики не могут противостоять восставшему народу. Он практически отказался от претензий на собственный внешнеполитический курс и теперь лишь повторяет тезисы Путина — в том числе и в том, что касается Украины.





Имидж Минска как нейтральной переговорной площадки для консультаций о кризисах на постсоветском пространстве практически утрачен





Имидж Минска как нейтральной переговорной площадки для консультаций о кризисах на постсоветском пространстве практически утрачен. А теперь еще и фактическая потеря собственного воздушного пространства. Теперь самолетам Белавиа осталось летать разве что в Россию — почти как самолетам из какого-то российского региона.





Да, за 5 часов переговоров можно было говорить и на другие темы. Но последние скандальные решения Лукашенко и свертывание суверенитета Беларуси все же были главными темами общения президентов, даже если об этом не было сказано ни слова.



