Дефиле 15-летнего сына Мадонны в платье взорвало сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Новая публикация королевы поп-музыки Мадонны шокировала сеть: звезда показала своего 15-летнего сына Дэвида, дефилирующего в роскошном платье.

62-летняя певица - многодетная мама. Звезда родила дочку Лурдес и сына Рокко, а после усыновила еще четверых детей. И если биологические наследники певицы то и дело мелькаю на радарах таблоидов, то приемных фанаты видели лишь на редких видеороликах.

Но на днях 15-летний Дэвид дал знать о себе: в сети появилось видео, на котором наследник звезды дефилирует по дому под давний хит - I’ve Got The Power.

И все бы ничего, но на видео сын Мадонны облачен в платье от бренда Mae Couture. Белый наряд из шелка с черными линиями по всей длине шокировал подписчиков.

Как только поклонники пришли в себя от удивления, многие сошлись во мнении, что парень явно унаследовал страсть к эпатажу от своей знаменитой мамы.

"Уверенность - это все", - подписала снимок певица, явно намекая на то, что в этом образе Дэвид чувствует себя очень органично. Сама Мадонна также не отстает от сына: звезда перекроила лицо и поразила сеть своей молодостью .

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