ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дефиле 15-летнего сына Мадонны в платье взорвало сеть

01.06.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Новая публикация королевы поп-музыки Мадонны шокировала сеть: звезда показала своего 15-летнего сына Дэвида, дефилирующего в роскошном платье.

62-летняя певица - многодетная мама. Звезда родила дочку Лурдес и сына Рокко, а после усыновила еще четверых детей. И если биологические наследники певицы то и дело мелькаю на радарах таблоидов, то приемных фанаты видели лишь на редких видеороликах.

Но на днях 15-летний Дэвид дал знать о себе: в сети появилось видео, на котором наследник звезды дефилирует по дому под давний хит - I’ve Got The Power.

И все бы ничего, но на видео сын Мадонны облачен в платье от бренда Mae Couture. Белый наряд из шелка с черными линиями по всей длине шокировал подписчиков.

Как только поклонники пришли в себя от удивления, многие сошлись во мнении, что парень явно унаследовал страсть к эпатажу от своей знаменитой мамы.

"Уверенность - это все", - подписала снимок певица, явно намекая на то, что в этом образе Дэвид чувствует себя очень органично. Сама Мадонна также не отстает от сына: звезда перекроила лицо и поразила сеть своей молодостью.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для своего модного дебюта молодой человек выбрал неожиданный и эксцентричный наряд - вечернее платье из струящегося шелка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотожабы: «Ты только приплывай. Хоть иногда»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by