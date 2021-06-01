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Регистрация на ЦТ завершается в Беларуси
01.06.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июня - Sputnik. Регистрация на централизованное тестирование завершается в Беларуси 1 июня. Абитуриенты должны подать необходимые документы, оплатить участие в ЦТ и получить пропуска.
Уже прошли регистрацию более 60 тысяч человек – сопоставимо с уровнем прошлого года. Наиболее популярными остаются математика, русский и английский языки.
Сами испытания стартуют 16 июня традиционно с белорусского языка. Завершится все 8 июля всемирной историей (новейшее время). Начало всех тестов в 11:00. Стоимость сдачи одного предмета – 2,9 рубля, оплатить можно через ЕРИП.
Минимальные баллы ЦТ-2021:
"Белорусский язык" или "Русский язык"
10 баллов – для специальностей всех профилей, кроме филологического
25 баллов – для специальностей филологического профиля.
По 1-му профильному предмету
20 баллов – "Математика", "Физика", "Химия", "Биология".
25 баллов – "История Беларуси", "Всемирная история (новейшее время)", "Обществоведение", "География", "Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)".
По 2-му профильному предмету:
10 баллов – "Математика", "Физика", "Химия", "Биология".
15 баллов – "История Беларуси", "Всемирная история (новейшее время)", "География", "Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)".
Принимать студентов на уровне высшего образования будут более чем на 320 специальностей. Показатели сформированы с учетом потребностей рынка труда.
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Пункты регистрации на централизованное тестирование 1 июня будут работать до 19:00, подать заявление онлайн можно до 12:00.
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