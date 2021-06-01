Человек впервые заразился птичьим гриппом H10N3

Источник материала: Onliner

В китайской провинции Цзянсу зафиксировано первое в мире заражение человека птичьим гриппом H10N3. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

Пациент — мужчина возрастом 41 год. Его госпитализировали еще 28 апреля с жаром и другими симптомами. Вирус H10N3 диагностировали у мужчины спустя месяц, 28 мая. Комиссия не раскрыла, как произошло заражение. Ранее H10N3 передавался только среди птиц.

Национальная комиссия здравоохранения отметила, что у вируса низкая патогенность, риск распространения в больших масштабах крайне низок. Других случаев заражения H10N3 не выявлено.