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Приговор по ДТП с 20 пострадавшими: у фуры отказали тормоза, и она влетела в автобус (обновлено)
Источник материала: Onliner
ДТП, о котором пойдет речь, случилось 21 июня 2019 года. «42-летний водитель DAF на перекрестке загородных трасс в Каменецком районе не справился с управлением, выехал на перекресток, где допустил столкновение с маршрутным такси под управлением 37-летнего мужчины», — такова была предварительная информация СК. Сообщалось, причиной аварии стал отказ тормозной системы. На днях состоялся суд.
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К каким выводам пришло гособвинение? «Водитель DAF после восприятия отказа рабочей тормозной системы не принял мер к снижению скорости движения, — говорится в сообщении Генпрокуратуры. — Он только ограничился действиями по привлечению внимания и предупреждению иных участников дорожного движения о возможной опасности: использовал внешние световые приборы и звуковой сигнал. Продолжая движение с прежней скоростью, автомобиль выехал на перекресток неравнозначных дорог, где не предоставил право первоочередного проезда автобусу, который приближался по главной дороге».
И вот состоялся суд. На нем были озвучены некоторые новые факты: «Фура перевозила груз. Седельный тягач имел неисправную стояночную тормозную систему. Перед перекрестком водитель пытался снизить скорость, но, реагируя на отказ рабочей тормозной системы, ограничился действиями по привлечению внимания, используя световые приборы и звуковой сигнал. На перекресток выехал с прежней скоростью».
Смягчающим обстоятельством признали наличие у водителя на иждивении двух малолетних детей. Тем не менее в качестве приговора по ч. 2 ст. 317 УК суд назначил 4 года лишения свободы в колонии поселения с лишением прав на 5 лет. За потерпевшими признано право на удовлетворение исков.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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ДТП, о котором пойдет речь, случилось 21 июня 2019 года. «42-летний водитель DAF на перекрестке загородных трасс в Каменецком районе не справился с управлением, выехал на...
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