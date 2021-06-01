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Из Yamaha XJR1300 сделали стильный эндуро в классическом дизайне

01.06.2021 09:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В современном мотомире нет недостатка компаний, предлагающих доработки «железных коней». Но специалистов уровня Deus Ex Machina не так уж много. Не даром эта фирма стала нарицательным в мире кастомайзинга.

Из Yamaha XJR1300 сделали стильный эндуро в классическом дизайне

Если мы изучим портфолио Deus Ex Machina, мы обнаружим избыток выдающихся произведений искусства с двумя колесами и уникальным дизайном. Одним из таких проектов является модифицированный Yamaha XJR1300, который получил стилистику классических гонок на выносливость и название Eau Rouge.

Из Yamaha XJR1300 сделали стильный эндуро в классическом дизайне

Байк построен вокруг стального трубчатого каркаса, в центре которого хранится брутальный 4-цилиндровый DOHC. Рядный мотор имеет 16 клапанов и рабочий объем 1251 куб. см. На определенных оборотах двигатель развивает 105 л. с. и 102 Н·м, что позволяет эксклюзивному эндуро разгоняться до скорости 224 км/ч, а четверть мили пробегать за 12,2 секунды.

Из Yamaha XJR1300 сделали стильный эндуро в классическом дизайне

Дизайнеры Deus разработали новый обвес для XJR1300. «Одежка» словно возвращает нас в классические эндуро-соревнования. Спереди нельзя не обратить внимание на элегантный полуобтекатель. Задняя часть мотоцикла тоже нарисована с нуля и выглядит более угловато, продолжая тематику массивного бензобака.

Из Yamaha XJR1300 сделали стильный эндуро в классическом дизайне

Но не думайте, что это просто красивая картинка. Мотоцикл получил ряд технических доработок. Например, обе подвески здесь от первоклассной компании Ohlins. От оригинальных колес отказались в пользу 18-дюймовых Marvic Campagnolo с покрышками Continental. Передняя (то есть основная) тормозная система здесь фирмы Discacciati с шестипоршневыми суппортами и двумя 320-миллиметровыми дисками.

Из Yamaha XJR1300 сделали стильный эндуро в классическом дизайне
Из Yamaha XJR1300 сделали стильный эндуро в классическом дизайне

Мотор оснастили воздушным фильтром SF и полностью титановой выпускной системой SC Project. Мечта, а не мотоцикл!

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В современном мотомире нет недостатка компаний, предлагающих доработки «железных коней». Но специалистов уровня Deus Ex Machina не так уж много. Не даром эта фирма стала...
 
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