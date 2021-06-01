Из Yamaha XJR1300 сделали стильный эндуро в классическом дизайне

Источник материала: Onliner

В современном мотомире нет недостатка компаний, предлагающих доработки «железных коней». Но специалистов уровня Deus Ex Machina не так уж много. Не даром эта фирма стала нарицательным в мире кастомайзинга.





Если мы изучим портфолио Deus Ex Machina, мы обнаружим избыток выдающихся произведений искусства с двумя колесами и уникальным дизайном. Одним из таких проектов является модифицированный Yamaha XJR1300, который получил стилистику классических гонок на выносливость и название Eau Rouge.





Байк построен вокруг стального трубчатого каркаса, в центре которого хранится брутальный 4-цилиндровый DOHC. Рядный мотор имеет 16 клапанов и рабочий объем 1251 куб. см. На определенных оборотах двигатель развивает 105 л. с. и 102 Н·м, что позволяет эксклюзивному эндуро разгоняться до скорости 224 км/ч, а четверть мили пробегать за 12,2 секунды.





Дизайнеры Deus разработали новый обвес для XJR1300. «Одежка» словно возвращает нас в классические эндуро-соревнования. Спереди нельзя не обратить внимание на элегантный полуобтекатель. Задняя часть мотоцикла тоже нарисована с нуля и выглядит более угловато, продолжая тематику массивного бензобака.





Но не думайте, что это просто красивая картинка. Мотоцикл получил ряд технических доработок. Например, обе подвески здесь от первоклассной компании Ohlins. От оригинальных колес отказались в пользу 18-дюймовых Marvic Campagnolo с покрышками Continental. Передняя (то есть основная) тормозная система здесь фирмы Discacciati с шестипоршневыми суппортами и двумя 320-миллиметровыми дисками.









Мотор оснастили воздушным фильтром SF и полностью титановой выпускной системой SC Project. Мечта, а не мотоцикл!