Скорости выше 234 Мбит/с, но редко. BeCloud о тестировании 5G в Беларуси

Источник материала: Onliner

Инфраструктурный провайдер beCloud сообщил подробности второго этапа тестирования 5G-сетей в Беларуси. Во время опытной эксплуатации специалисты проверили реализацию технологий 5G на базе ныне работающих станций LTE.

Так, в 5G-сети доля значений скоростей выше 83 Мбит/с оказалась порядка 63% (и более 234 Мбит/с в 10% случаев), в то время как в LTE скоростей больше 83,3 Мбит/с вовсе не зарегистрировано.

Загрузка данных в интернет (отдача трафика) в 53% случаев была на скорости выше 44 Мбит/с, а в LTE скоростей выше 44,01 Мбит/с вообще не зарегистрировано. В 5G-сети в 10% случаев скорость была выше 86 Мбит/с. Всего развернуто 87 базовых станций.





Второй этап тестирования будет идти до конца этого года. Тестовый участок уже появился в помещениях Национального аэропорта. Сейчас beCloud совместно с «Объединенным институтом машиностроения Национальной академии наук Беларуси» и Минским тракторным заводом начал тестировать 5G для дистанционно управляемой сельхозтехники. Задержки в 5—10 мс beCloud назвал «вполне достаточными для большинства сценариев работы роботизированной и дистанционно управляемой техники», а «требования по задержке в 1 мс и менее являются излишними». Кроме этого, в скором времени появится 5G-сеть на некоторых станциях и перегонах метро.





После завершения второго этапа тестирования beCloud готов начать внедрение 5G в Беларуси и запустить коммерческую эксплуатацию.

(будет дополнено)