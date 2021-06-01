ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Скорости выше 234 Мбит/с, но редко. BeCloud о тестировании 5G в Беларуси

01.06.2021 09:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Инфраструктурный провайдер beCloud сообщил подробности второго этапа тестирования 5G-сетей в Беларуси. Во время опытной эксплуатации специалисты проверили реализацию технологий 5G на базе ныне работающих станций LTE.

Так, в 5G-сети доля значений скоростей выше 83 Мбит/с оказалась порядка 63% (и более 234 Мбит/с в 10% случаев), в то время как в LTE скоростей больше 83,3 Мбит/с вовсе не зарегистрировано.

Загрузка данных в интернет (отдача трафика) в 53% случаев была на скорости выше 44 Мбит/с, а в LTE скоростей выше 44,01 Мбит/с вообще не зарегистрировано. В 5G-сети в 10% случаев скорость была выше 86 Мбит/с. Всего развернуто 87 базовых станций.

Скорости выше 234 Мбит/с, но редко. BeCloud о тестировании 5G в Беларуси

Второй этап тестирования будет идти до конца этого года. Тестовый участок уже появился в помещениях Национального аэропорта. Сейчас beCloud совместно с «Объединенным институтом машиностроения Национальной академии наук Беларуси» и Минским тракторным заводом начал тестировать 5G для дистанционно управляемой сельхозтехники. Задержки в 5—10 мс beCloud назвал «вполне достаточными для большинства сценариев работы роботизированной и дистанционно управляемой техники», а «требования по задержке в 1 мс и менее являются излишними». Кроме этого, в скором времени появится 5G-сеть на некоторых станциях и перегонах метро.

Скорости выше 234 Мбит/с, но редко. BeCloud о тестировании 5G в Беларуси

После завершения второго этапа тестирования beCloud готов начать внедрение 5G в Беларуси и запустить коммерческую эксплуатацию.

(будет дополнено)

Покрываем интернетом все уголки квартиры и дачного участка — усилители Wi-Fi в Каталоге


Усилитель Wi-Fi Xiaomi Wi-Fi Range Extender Pro (международная версия)
53 отзыва
802.11n, 2.4 ГГц, до 300 Mbps
34,60 р.
30 предложений
Усилитель Wi-Fi TP-Link AC750 RE200
29 отзывов
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 750 Mbps, 1x100Mbit LAN
–14%59,90 р.
20 предложений
Усилитель Wi-Fi TP-Link RE220
1 отзыв
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 433 Mbps, 1x100Mbit LAN
59,48 р.
22 предложения
Сравнить эти товары →
Еще больше усилителей Wi-Fi в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инфраструктурный провайдер beCloud сообщил подробности второго этапа тестирования 5G-сетей в Беларуси. Во время опытной эксплуатации специалисты проверили...
 
Новости дня
Новости разные
 
В этот день очень многое зависит от того, будет ли дождь. Что еще надо знать о 1 июня из народного календаря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by