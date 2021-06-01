Мать задержанного россиянина: «Сын стоял на коленях, закованный в наручники»

Источник материала: Салiдарнасць

Ни адвокату, ни родным, ни дипломатам не удалось встретиться с россиянином Егором Дудниковым.





Фото iz.ru

Почти месяц Юлия Дудникова не может ничего узнать о судьбе своего 20-летнего сына Егора, которого задержали в Минске.

— В начале мая сын перестал звонить, на следующий день мне удалось связаться с хозяином комнаты, которую он снимал. Тот рассказал, что 5 мая в полпервого ночи его подняли с постели для того, чтобы он стал понятым при обыске, — рассказала женщина в эфире «Дождя» . — Он зашел в комнату и увидел, что Егор стоит на коленях, закованный в наручники. Во время обыска изъяли только микрофон, больше ничего не нашли. После Егора увели в неизвестном направлении, и двое суток мы не могли нигде его найти.

Юлия прилетала в Минск на неделю и вместе с девушкой Егора искала сына по всем РОВД Минска, пыталась что-то узнать и просила о встрече с ним.

— К сожалению, ни адвокат не смог к нему туда прорваться, ни из посольства к нему еще не приходили. Я получила письмо от российских дипломатов о том, что 25 мая они только послали запрос на встречу. И мне во встрече тоже отказали, сослались на то, что у них для встреч одна-единственная комната, а желающих очень много.

Только сейчас, после того, как Егора перевели на Володорского, 2, появилась небольшая надежда на то, что к нему, возможно, сможет прорваться адвокат, и мы что-то узнаем. Пока мы не знаем ничего, — говорит Юлия.

Она рассказала, что сын переехал в Минск чуть больше года назад из-за девушки, с которой поддерживает отношения несколько лет.

— С девушкой, ради которой он приехал в Беларусь, сын общается уже пять лет, и они планировали строить дальше отношения.

В августе, когда я звонила ему, было очень страшно. На заднем плане были слышны выстрелы, крики, потом связь прервалась и двое суток не было. Потом, наконец, сын дозвонился и сказал, что из его комнаты было слышно то, что происходило на улице, и что отключали интернет, — вспомнила Юлия.

Ни о какой «революционной» или противоправной деятельности сын ей не рассказывал.

— Я точно знаю, что Егор не революционер, он просто влюбленный мальчишка. Он работал поваром в кафе «Васильки», в KFC. А потом решил связать свою жизнь с озвучкой. У него очень красивый голос. Он озвучивал аниме, компьютерные игры, какие-то рекламные ролики.

Оппозиционных роликов, в озвучивании которых его обвиняют, я не видела, и людей, которые их заказали, тоже, — отметила Юлия Дудникова.