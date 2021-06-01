«Белкартография» выпустила новый атлас для детей «Моя Беларусь»

Источник материала: ОНТ

Подарок к Международному дню защиты детей для любознательных! Свет увидел новый атлас для самых маленьких читателей.

Он даст базовые знания по географии и истории, откроет интересные факты об архитектурном и культурном наследии, народных промыслах и ремеслах, геральдике, знаменитых уроженцах нашего края.

Также в увлекательной форме атлас познакомит юных читателей с животным и растительным миром Беларуси, в частности с редкими видами из Красной книги.

Ирина Шилай, редактор РУП «Белкартография»: «Каждый разворот атласа посвящен отдельной теме. Все странички атласа очень красочные, познавательные, много иллюстраций, фотографий, небольшие текстовые описания».

В целом, на выбор маленьких читателей – широкий комплект детской образовательной продукции – так называемые «лягушки», познавательные книжки с наклейками и дополненной реальностью, настенные иллюстрированные карты, а также разнообразные пазлы и интерактивные игры.

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