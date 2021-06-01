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Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в энергетике и транспортной отрасли

01.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в энергетике и транспортной отрасли

Российский и белорусский премьер-министры Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили в ходе телефонного разговора взаимодействие стран в области энергетики и транспорта, а также в налоговом администрировании. Информация об этом опубликована на сайте правительства России.

Премьер-министры России и Беларуси также затронули тему подходов в борьбе с COVID-19.

ФОТО: БЕЛТА 


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Российский и белорусский премьер-министры Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили в ходе телефонного разговора взаимодействие стран в области энергетики и...
 
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