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Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в энергетике и транспортной отрасли
Источник материала: ОНТ
Российский и белорусский премьер-министры Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили в ходе телефонного разговора взаимодействие стран в области энергетики и транспорта, а также в налоговом администрировании. Информация об этом
Премьер-министры России и Беларуси также затронули тему подходов в борьбе с COVID-19.
ФОТО: БЕЛТА
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Российский и белорусский премьер-министры Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили в ходе телефонного разговора взаимодействие стран в области энергетики и...
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