Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в энергетике и транспортной отрасли

Источник материала: ОНТ

Российский и белорусский премьер-министры Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили в ходе телефонного разговора взаимодействие стран в области энергетики и транспорта, а также в налоговом администрировании. Информация об этом опубликована на сайте правительства России.

Премьер-министры России и Беларуси также затронули тему подходов в борьбе с COVID-19.

ФОТО: БЕЛТА





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