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Беларусь отмечает Международный день защиты детей

01.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь отмечает Международный день защиты детей

Всё внимание сегодня маленьким жителям планеты – на календаре Международный день защиты детей. Впервые праздник отмечался в 1950 году. Тогда боролись с абортами и говорили о праве на жизнь нерождённых детей.

По данным на начало этого года, в Беларуси почти 1 млн 861 тысяча тех, кому нет 18. Большинство живёт в городах. На селе – менее 1/5.

Поддержка семей с детьми – одно из основных направлений социальной политики страны. Чётко выстроена система государственных пособий.

Светлана Белаш, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты: «При рождении ребенка единовременная выплата пособия в связи с рождением ребенка назначается независимо от занятости родителей, их доходов, уплаты страховых взносов. При рождении первого ребенка назначается 10 бюджетов прожиточного минимума. При рождении второго ребенка и последующих детей размер единовременной выплаты – 14 бюджетов прожиточного минимума, дальше идет пособие по уходу за ребенком до трёх лет. Это ежемесячная выплата, которая зависит от количества несовершеннолетних детей, воспитанных в семье.

Существенная мера поддержки – семейный капитал. Программе уже 6 лет, за это время открыто более 98 тыс. вкладов.

Это позволило сохранить на стабильном уровне рождаемость третьего и последующих детей. Отдельные бонусы получают те родители, у которых появилась двойня. В системе адресной социальной помощи акцент и на поддержку малообеспеченных семей.  

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Всё внимание сегодня маленьким жителям планеты – на календаре Международный день защиты детей. Впервые праздник отмечался в 1950 году. Тогда боролись с абортами и...
 
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