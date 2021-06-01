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Беларусь отмечает Международный день защиты детей
Источник материала: ОНТ
Всё внимание сегодня маленьким жителям планеты – на календаре Международный день защиты детей. Впервые праздник отмечался в 1950 году. Тогда боролись с абортами и говорили о праве на жизнь нерождённых детей.
По данным на начало этого года, в Беларуси почти 1 млн 861 тысяча тех, кому нет 18. Большинство живёт в городах. На селе – менее 1/5.
Поддержка семей с детьми – одно из основных направлений социальной политики страны. Чётко выстроена система государственных пособий.
Существенная мера поддержки – семейный капитал. Программе уже 6 лет, за это время открыто более 98 тыс. вкладов.
Это позволило сохранить на стабильном уровне рождаемость третьего и последующих детей. Отдельные бонусы получают те родители, у которых появилась двойня. В системе адресной социальной помощи акцент и на поддержку малообеспеченных семей.
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Всё внимание сегодня маленьким жителям планеты – на календаре Международный день защиты детей. Впервые праздник отмечался в 1950 году. Тогда боролись с абортами и...
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