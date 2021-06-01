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Очереди на границе с Евросоюзом сохраняются

01.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обстановка с заторами на границе с Евросоюзом понемногу стабилизируется. Но очереди всё ещё есть – в пунктах пропуска до сих пор стоят более 2 тыс. большегрузов.

Быстро пропускают лишь тех, кто везет скоропортящиеся грузы. Остальным приходится ждать, терять и время, и деньги.

Самые длинные очереди растянулись вдоль границы с Литвой. Наиболее загруженный сейчас «Каменный Лог». Водители, пытаясь объехать очереди, выбирают соседние пункты пропуска, поэтому теперь заторы есть везде – от «Берестовицы» в польском направлении до «Григоровщины» в латвийском.

Причину случившегося пояснили в Гродненской региональной таможне.

Виталий Матешук, заместитель начальника отдела организации таможенного контроля Гродненской региональной таможни: «К сожалению, литовская сторона не выполняет взятые на себя обязательства по пропуску необходимого количества грузовых транспортных средств. За минувшие выходные литовская сторона приняла только 80% грузовых транспортных средств от необходимого минимума. Что и привело к скоплению грузовых транспортных средств перед пунктами пропуска».

К слову, с сегодняшнего дня при выезде в Европу с территории Гродненской области, а также в Украину из Гомельской, придется заплатить местный сбор за пересечение границы.

Затронет он машины весом до 5 тонн. Одна базовая величина – 29 рублей – пойдет на борьбу с пандемией в этих регионах.

Также Госпогранкомитет напоминает, что с декабря выезд из Беларуси через наземную границу для граждан нашей страны, а также для иностранцев, которые имеют вид на жительство, ограничен. Меры связаны с эпидобстановкой.

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Обстановка с заторами на границе с Евросоюзом понемногу стабилизируется. Но очереди всё ещё есть – в пунктах пропуска до сих пор стоят более 2 тыс. большегрузов....
 
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