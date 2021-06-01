1 июня Землю накроет волна солнечной плазмы

Источник материала: ОНТ

Во вторник, 1 июня, Землю накроет выброшенное с Солнца облако плазмы, сообщает сайт spaceweather.com .

Облако попало в космос 28 мая. По словам астрономов, это самый яркий и быстрый выброс из атмосферы в 25-м солнечном цикле. Солнечная цикличность – периодические изменения в солнечной активности.

До Земли долетит только периферия облака плазмы. Жители приполярных широт смогут увидеть отличное северное сияние. Возможны геомагнитные бури, поэтому метеозависимым следует обратить внимание на своё здоровье.

Фото: Pexels

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