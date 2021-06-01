|
1 июня Землю накроет волна солнечной плазмы
Источник материала: ОНТ
Во вторник, 1 июня, Землю накроет выброшенное с Солнца облако плазмы, сообщает сайт
Облако попало в космос 28 мая. По словам астрономов, это самый яркий и быстрый выброс из атмосферы в 25-м солнечном цикле. Солнечная цикличность – периодические изменения в солнечной активности.
До Земли долетит только периферия облака плазмы. Жители приполярных широт смогут увидеть отличное северное сияние. Возможны геомагнитные бури, поэтому метеозависимым следует обратить внимание на своё здоровье.
Фото: Pexels
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник, 1 июня, Землю накроет выброшенное с Солнца облако плазмы, сообщает сайт spaceweather.com. Облако попало в космос 28 мая. По словам астрономов, это самый яркий и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)