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1 июня Землю накроет волна солнечной плазмы

01.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

1 июня Землю накроет волна солнечной плазмы

Во вторник, 1 июня, Землю накроет выброшенное с Солнца облако плазмы, сообщает сайт spaceweather.com.

Облако попало в космос 28 мая. По словам астрономов, это самый яркий и быстрый выброс из атмосферы в 25-м солнечном цикле. Солнечная цикличность – периодические изменения в солнечной активности. 

До Земли долетит только периферия облака плазмы. Жители приполярных широт смогут увидеть отличное северное сияние. Возможны геомагнитные бури, поэтому метеозависимым следует обратить внимание на своё здоровье.

Фото: Pexels

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Во вторник, 1 июня, Землю накроет выброшенное с Солнца облако плазмы, сообщает сайт spaceweather.com. Облако попало в космос 28 мая. По словам астрономов, это самый яркий и...
 
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