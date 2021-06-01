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Беларусь расширяет авиасообщение с Россией и Казахстаном
Источник материала: ОНТ
Компания «Белавиа» расширяет авиасообщение с российскими городами. Об этом договаривались и президенты двух стран на недавней встрече в Сочи.
Накануне белорусский перевозчик запустил рейсы из Минска в Уфу. Это уже третий российский город, в который начала летать наша авиакомпания в мае.
В прошлом месяце «Белавиа» отправила воздушные суда в Екатеринбург и Самару, в целом Уфа стала девятым регулярным маршрутом в Россию. Также продолжается работа по восстановлению регулярного сообщения между Беларусью и Казахстаном.
Об этом говорили министры транспорта двух стран. Даны поручения по открытию 4 воздушных рейсов по маршруту Минск – Алматы.
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Компания «Белавиа» расширяет авиасообщение с российскими городами. Об этом договаривались и президенты двух стран на недавней встрече в Сочи. Накануне...
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