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Беларусь расширяет авиасообщение с Россией и Казахстаном

01.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь расширяет авиасообщение с Россией и Казахстаном

Компания «Белавиа» расширяет авиасообщение с российскими городами. Об этом договаривались и президенты двух стран на недавней встрече в Сочи.

Накануне белорусский перевозчик запустил рейсы из Минска в Уфу. Это уже третий российский город, в который начала летать наша авиакомпания в мае.

В прошлом месяце «Белавиа» отправила воздушные суда в Екатеринбург и Самару, в целом Уфа стала девятым регулярным маршрутом в Россию. Также продолжается работа по восстановлению регулярного сообщения между Беларусью и Казахстаном.

Об этом говорили министры транспорта двух стран. Даны поручения по открытию 4 воздушных рейсов по маршруту Минск – Алматы.

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Теги: Минск
 
 
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Компания «Белавиа» расширяет авиасообщение с российскими городами. Об этом договаривались и президенты двух стран на недавней встрече в Сочи. Накануне...
 
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