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Белорусские комплексы «Гроза-С» сбили армянский беспилотник
Источник материала: Навiны
Азербайджан впервые использовал белорусские комплексы радиоэлектронной борьбы «Гроза-С» для поражения беспилотников.
Как пишет
По данным азербайджанской стороны, дрон был сбит комплексом РЭБ на Кельбаджарском направлении, при этом, утверждается, что сам беспилотник упал на территории Азербайджана, что может привести к обвинениям Баку в том, что Ереван планировал агрессию.
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Азербайджан впервые использовал белорусские комплексы радиоэлектронной борьбы «Гроза-С» для поражения беспилотников.
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