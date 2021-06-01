ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские комплексы «Гроза-С» сбили армянский беспилотник

01.06.2021 10:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Азербайджан впервые использовал белорусские комплексы радиоэлектронной борьбы «Гроза-С» для поражения беспилотников.

Белорусские комплексы «Гроза-С» сбили армянский беспилотник

Как пишет Avia.pro, накануне днем, один из находящихся на вооружении Азербайджана комплексов «Гроза-С», размещенный на территории Карабаха, успешно перехватил контроль над армянским беспилотником «Грифон-12».

По данным азербайджанской стороны, дрон был сбит комплексом РЭБ на Кельбаджарском направлении, при этом, утверждается, что сам беспилотник упал на территории Азербайджана, что может привести к обвинениям Баку в том, что Ереван планировал агрессию.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Азербайджан впервые использовал белорусские комплексы радиоэлектронной борьбы «Гроза-С» для поражения беспилотников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Приговор по ДТП с 20 пострадавшими: у фуры отказали тормоза, и она влетела в автобус (обновлено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by