Белорусские комплексы «Гроза-С» сбили армянский беспилотник

Азербайджан впервые использовал белорусские комплексы радиоэлектронной борьбы «Гроза-С» для поражения беспилотников.





Как пишет Avia.pro , накануне днем, один из находящихся на вооружении Азербайджана комплексов «Гроза-С», размещенный на территории Карабаха, успешно перехватил контроль над армянским беспилотником «Грифон-12».

По данным азербайджанской стороны, дрон был сбит комплексом РЭБ на Кельбаджарском направлении, при этом, утверждается, что сам беспилотник упал на территории Азербайджана, что может привести к обвинениям Баку в том, что Ереван планировал агрессию.