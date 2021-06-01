ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госдолг уменьшился, но платить за него надо больше: на каждого белоруса уже $2410

01.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Госдолг Беларуси на 1 мая 2021 составил 58,1 млрд рублей. При этом внешний госдолг достиг $18,1 млрд, а внутренний – 11,7 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство финансов Беларуси.

Госдолг уменьшился, но платить за него надо больше: на каждого белоруса уже 10
Не успел родиться - уже должен
С января 2021 года внешний госдолг уменьшился на $500 млн, а внутренний госдолг, напротив, прибавил уже 1,8 млрд рублей.

Как менялся госдолг Беларуси с начала года – в инфографике Myfin.by.


Из-за серьезных проблем с займами на внешних рынках белорусский госдолг перестал расти. Одновременно с этим снижается и сумма внутреннего госдолга – после удачного размещения гособлигаций в валюте в предыдущие месяцы, новых заимствований не поступало. Основной источник внешних займов в этом году – правительство России. С начала года нашей стране выдано $123,2 млн от РФ. Примечательно, что погашено за это же время российских долгов на сумму в два раза большую – $272,7 млн, а еще $189,9 млн выплачено банкам Китая.

По сравнению с прошлым годом внешний госдолг вырос на $1,5 млрд. В среднем на каждого жителя Беларуси приходится по $1930 внешнего госдолга.

Внутренний госдолг прибавил 2,1 млрд рублей по сравнению с 01 мая 2020-го. Теперь на каждого жителя Беларуси приходится по 1247 рублей государственного долга. В сумме с внешним долгом это составляет примерно по $2410 на каждого белоруса.

Несмотря на сокращение размера внешнего госдолга, стоимость его обслуживания с 2019 года постоянно увеличивается. В 2021-м правительство планирует потратить на выплаты по внешнему госдолгу более $2,6 млрд. За январь-апрель уже выплачено $637,9 млн.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госдолг Беларуси на 1 мая 2021 составил 58,1 млрд рублей. При этом внешний госдолг достиг $18,1 млрд, а внутренний – 11,7 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство финансов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с мая 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by