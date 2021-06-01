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Медведев: «Мы все устали от конфронтации. А кому это нравится?»

01.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал большое интервью газете «Коммерсантъ». Политик рассказывает о взаимодействии партии с правительством и избирателями, о значении праймериз и соотношении рейтингов ЕР с ее местом в российской политической системе.

«Не только отдельные люди устали от конфронтации. Я вам больше скажу: мы все устали от конфронтации. А кому это нравится? Никому это не нравится. И мне это не нравится. Уверен, и президенту это не нравится, и другим моим коллегам», — сказал Медведев.

Также уточнил, что «спираль конфронтации» раскрутила не Москва. По мнению Медведева, Запад мог «повести себя гораздо более тонко, умно». В частности, в ситуации с присоединением Крыма к России западные страны могли бы заявить «о каких-то своих обеспокоенностях», не разрушая отношений с Москвой.


фото: АР

«И хуже она потому, что наши партнеры исходят из того, что Россией можно пренебрегать. Раньше они исходили из постулата, что Советский Союз не друг, но с ним необходимо считаться. А сейчас они считают, считали, во всяком случае, до поры до времени, что Россия — умирающая страна. Что с ней можно не считаться, что во внешнеполитическом дискурсе к ней можно относиться пренебрежительно. И поэтому насовершали очень много ошибок».

«Но они же все разрушили, сожгли дотла. Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона <…>. Но в этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали», — отметил зампред Совбеза РФ.
 
 
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Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал большое интервью газете «Коммерсантъ». Политик рассказывает о взаимодействии...
 
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