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Из-за подорожания авиабилетов увеличивается стоимость туров в Турцию и Египет

01.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стоимость турпакета в Турцию повышается на 40 евро (на человека), в Египет – на 45 долларов.




Подорожание происходит из-за независящих от туристических компаний обстоятельств – в связи с увеличением продолжительности полета по этим направлениям.

Напомним, что с 29 мая Украина закрыла свое воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков. По этой причине маршруты белорусских чартеров на курорты Турции и Египта теперь проходят по более длинной траектории – через воздушное пространство Российской Федерации.

Удорожание билетов – вынужденная мера для того, чтобы сохранить возможность осуществлять заявленные программы. В условиях ограниченного выбора направлений туристам по-прежнему предоставляется возможность осуществить поездку и получить все забронированные услуги в полном объеме, пишет сайт Республиканского союза туристических организаций.
 
 
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Стоимость турпакета в Турцию повышается на 40 евро (на человека), в Египет – на 45 долларов.
 
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