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Гандбольный клуб «Мешков Брест» ищет главного тренера за $1,7 тыс.
Источник материала: Партизан
В государственной базе вакансий появилось объявление о том, что брестский гандбольный клуб «Мешков Брест» ищет главного тренера, которому готов платить 4336 рублей, то есть около $1,7 тыс. по нынешнему курсу.
Требования к кандидатам: знание английского языка, тренерская лицензия EHF Master Coach, высшее образование.
Рауль Алонсо, который до недавнего времени был главным тренером клуба «Мешков Брест», уже выступил с прощальной речью,
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В государственной базе вакансий появилось объявление о том, что брестский гандбольный клуб «Мешков Брест» ищет главного тренера, которому готов платить 4336 рублей,...
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