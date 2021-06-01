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Гандбольный клуб «Мешков Брест» ищет главного тренера за $1,7 тыс.

01.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В государственной базе вакансий появилось объявление о том, что брестский гандбольный клуб «Мешков Брест» ищет главного тренера, которому готов платить 4336 рублей, то есть около $1,7 тыс. по нынешнему курсу.

Требования к кандидатам: знание английского языка, тренерская лицензия EHF Master Coach, высшее образование.

Рауль Алонсо, который до недавнего времени был главным тренером клуба «Мешков Брест», уже выступил с прощальной речью, пишет officelife.media
 
Теги: Брест
 
 
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В государственной базе вакансий появилось объявление о том, что брестский гандбольный клуб «Мешков Брест» ищет главного тренера, которому готов платить 4336 рублей,...
 
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