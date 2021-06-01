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За "того парня": в деле россиянки Сапеги сегодня назначены следственные действия

01.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Информации о том, когда россиянке Софии Сапеге будет предъявлено обвинение, пока нет, об этом сообщил Sputnik во вторник ее адвокат Александр Филанович.


"Сегодня после обеда назначены следственные действия. Вот все, что я могу сообщить", - сказал адвокат, напомнив о том, что с него взята подписка о неразглашении.

При этом он не уточнил, какие следственные действия пройдут - допрос, очная ставка, ознакомление с доказательствами.

Защитник также не сообщил, когда будет предъявлено обвинение Сапеге. "Я не знаю", - сказал он.

Ранее озвучивалась информация о том, что девушке собирались предъявить обвинение 31 мая, но не предъявили и продолжили следственные действия.

В понедельник адвокат также сообщил краткую информацию о состоянии Сапеги, которая находится в СИЗО КГБ.

"Относительно состояния Софии. С ее слов, чувствует себя нормально. Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает", – сообщил Филанович.

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в ЕГУ в Вильнюсе. 23 мая ее задержали сотрудники белорусской милиции вместе с журнаистом Романом Протасевичем.

25 мая по госТВ показали видео, где Сапега рассказывает о том, что ведет Telegram-канал "Черная книга Беларуси". Этот ресурс публикует личные данные белорусских силовиков и также был признан экстремистским. 

Вопрос задержания российской гражданки обсуждался на встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Путин поручил МИД РФ предоставить всю возможную помощь Софии Сапеге.

Как сообщили Sputnik в посольстве РФ в Беларуси, диппредставительство продолжает следить за судьбой девушки. 
 
 
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Информации о том, когда россиянке Софии Сапеге будет предъявлено обвинение, пока нет, об этом сообщил Sputnik во вторник ее адвокат Александр Филанович.
 
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