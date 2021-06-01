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В этот день очень многое зависит от того, будет ли дождь. Что еще надо знать о 1 июня из народного календаря

01.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

1 июня в народном календаре значится как день Ивана Долгого. В это время было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей — от непогоды, от вредителей, от дурного глаза и так далее.




Кстати, в народе каждому ветру давали свое прозвище. Юго-восточный называли обеденником, южный — летним, юго-западный — верховым, северо-западный — глубником, северо-восточный — полунощником. Сильный ветер обещала и такая необычная примета: вороны садятся клювами в одну сторону.

В народе замечали: если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.
 
 
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1 июня в народном календаре значится как день Ивана Долгого. В это время было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от...
 
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