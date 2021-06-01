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Брестчанина Андрея Шарендо поместили под домашний арест
Источник материала: Партизан
Брестского активиста Андрея Шарендо поместили под домашний арест,
Ему запрещено пользоваться телефоном, включая мессенджеры.
Днём 31 мая Шарендо задержали и допросили.
Его жена Полина Шарендо-Панасюк почти полгода находится в СИЗО. В семье растут двое несовершеннолетних детей.
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Брестского активиста Андрея Шарендо поместили под домашний арест, сообщает "Белсат".
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