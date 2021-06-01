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Брестчанина Андрея Шарендо поместили под домашний арест

01.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брестского активиста Андрея Шарендо поместили под домашний арест, сообщает "Белсат".

Ему запрещено пользоваться телефоном, включая мессенджеры. 

Днём 31 мая Шарендо задержали и допросили. 

Его жена Полина Шарендо-Панасюк почти полгода находится в СИЗО. В семье растут двое несовершеннолетних детей.
 
 
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Брестского активиста Андрея Шарендо поместили под домашний арест, сообщает "Белсат".
 
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