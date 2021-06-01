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Похожа на Орбакайте: дочка Галкина и Пугачевой растопила сердца фанатов

01.06.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Маленькая дочь звезд российского шоу-бизнеса Аллы Пугачевой и Максима Галкина умилила поклонников и заслужила сравнение со знаменитой сестрой.

Ведущий шоу "Лучше всех" не перестает делиться моментами из жизни своей семьи в деревне Грязь. Недавно Галкин показал "обнаженный" снимок Пугачевой, а также трогательный сюрприз сына. А на этот раз в объектив отца попала маленькая Лиза.

Новая фотосессия дочери Пугачевой и Галкина растопила сердца поклонников: в сети не перестают умиляться красоте и нежности малышки.

Галкин успел запечатлеть девочку во время любимого занятия – прыжков на батуте. Растрепанная Лиза счастливо улыбалась в кадр, а ее наэлектризованные волосы ореолом выделялись на фоне закатного солнца.

"Солнце"; "Нежная малышка"; "Солнечный одуванчик"; "Мамино и папино счастье"; "Красивая девочка", – прокомментировали фолловеры.

Некоторые фанаты также усмотрели схожесть во внешности Лизы со старшей сестрой – Кристиной Орбакайте, которая недавно отметила 50-й юбилей.

"Похожа на маленькую Орбакайте"; "Есть общие черты с Кристиной", – написали в сети. 

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44-летний шоумен поделился кадрами с новой фотосессии дочери в деревне Грязь. Нежные снимки маленькой наследницы растрогали поклонников.
 
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