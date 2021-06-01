Похожа на Орбакайте: дочка Галкина и Пугачевой растопила сердца фанатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Маленькая дочь звезд российского шоу-бизнеса Аллы Пугачевой и Максима Галкина умилила поклонников и заслужила сравнение со знаменитой сестрой.

Ведущий шоу "Лучше всех" не перестает делиться моментами из жизни своей семьи в деревне Грязь. Недавно Галкин показал "обнаженный" снимок Пугачевой, а также трогательный сюрприз сына. А на этот раз в объектив отца попала маленькая Лиза.

Новая фотосессия дочери Пугачевой и Галкина растопила сердца поклонников: в сети не перестают умиляться красоте и нежности малышки.

Галкин успел запечатлеть девочку во время любимого занятия – прыжков на батуте. Растрепанная Лиза счастливо улыбалась в кадр, а ее наэлектризованные волосы ореолом выделялись на фоне закатного солнца.

"Солнце"; "Нежная малышка"; "Солнечный одуванчик"; "Мамино и папино счастье"; "Красивая девочка", – прокомментировали фолловеры.

Некоторые фанаты также усмотрели схожесть во внешности Лизы со старшей сестрой – Кристиной Орбакайте, которая недавно отметила 50-й юбилей.

"Похожа на маленькую Орбакайте"; "Есть общие черты с Кристиной", – написали в сети.

Читайте также:

Галкин провел виртуальную экскурсию по замку в деревне Грязь

по замку в деревне Грязь Филя, оставь Аллу: Киркоров и Пугачева воссоединились на глазах у Галкина

у Галкина Рвал волосы и угрожал : как Киркоров отпустил Пугачеву к Галкину