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Похожа на Орбакайте: дочка Галкина и Пугачевой растопила сердца фанатов
01.06.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Маленькая дочь звезд российского шоу-бизнеса Аллы Пугачевой и Максима Галкина умилила поклонников и заслужила сравнение со знаменитой сестрой.
Ведущий шоу "Лучше всех" не перестает делиться моментами из жизни своей семьи в деревне Грязь. Недавно Галкин показал
Новая фотосессия дочери Пугачевой и Галкина растопила сердца поклонников: в сети не перестают умиляться красоте и нежности малышки.
Галкин успел запечатлеть девочку во время любимого занятия – прыжков на батуте. Растрепанная Лиза счастливо улыбалась в кадр, а ее наэлектризованные волосы ореолом выделялись на фоне закатного солнца.
"Солнце"; "Нежная малышка"; "Солнечный одуванчик"; "Мамино и папино счастье"; "Красивая девочка", – прокомментировали фолловеры.
Некоторые фанаты также усмотрели схожесть во внешности Лизы со старшей сестрой – Кристиной Орбакайте, которая недавно
"Похожа на маленькую Орбакайте"; "Есть общие черты с Кристиной", – написали в сети.
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44-летний шоумен поделился кадрами с новой фотосессии дочери в деревне Грязь. Нежные снимки маленькой наследницы растрогали поклонников.
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