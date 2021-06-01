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В Минске открылся ресторан средневосточной кухни Zalkind Kitchen. Основные блюда — от 30 рублей, бокал вина — от 15 рублей

01.06.2021 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В пятницу по адресу Революционная, 24 открылся ресторан Zalkind Kitchen. Он является частью масштабного проекта «Дом Залкинда», включающего в себя дизайнерский бутик-отель, винный бар Wine & Pinsa и тусовочный Padre bar & cantina. Все они расположены в одном здании, которое является памятником архитектуры XIX века. Премьера Wine & Pinsa уже состоялась, остальные объекты готовятся к запуску этим летом. В одном из новых заведений побывал и Onliner.

Идея проекта принадлежит белорусскому ресторатору и бизнесмену Алексею Садовому, подарившему Минску такие популярные точки на гастрономической карте, как «Хинкальня», «Пена дней», «Курилка», «Дарлинг» и другие. Концепция разрабатывалась несколько лет, столько же заняла реконструкция старинного сооружения, в котором все и располагается.

В Минске открылся ресторан средневосточной кухни Zalkind Kitchen. Основные блюда — от 30 рублей, бокал вина — от 15 рублей

«Дом Залкинда» был возведен в 1843 году на одной из центральных, вымощенных камнем улиц — Койдановской (сейчас — Революционной). Им владели представители местной аристократии, включая городского голову, но дольше всех — семья купцов Залкиндов, занимавшихся сахарным и свечным бизнесом. Их имя и закрепилось за домом. При Залкиндах здание использовалось в качестве доходного: здесь сдавались в аренду квартиры и комнаты. Среди постояльцев — дворяне, чиновники, купцы и промышленники. Тут же размещалась и престижная женская гимназия Рейман.

Дух «Дома Залкинда» продиктовал стиль и атмосферу Zalkind Kitchen. Это классический ресторан на 35 посадочных мест, характеризующийся, по мнению создателей, респектабельным интерьером: гостей окружают карнизы и молдинги, спокойный, благородный синий цвет и накрахмаленные скатерти. А высокие потолки с изящной росписью, обилие солнечного света создают спокойное, умиротворенное настроение.








Минск — достаточно космополитичный город, который всегда состоял из смешения различных культур, причем в XIX веке более 50% населения составляли евреи. История владельцев «Дома Залкинда» подсказала нам ноты, которые дополнили международное меню. Это так называемая «средневосточная кухня», то есть микс средиземноморской и ближневосточной: это Израиль, Марокко, Египет, Греция... — объяснил управляющий Владимир Копляков.

В Минске открылся ресторан средневосточной кухни Zalkind Kitchen. Основные блюда — от 30 рублей, бокал вина — от 15 рублей

Меню с авторским прочтением классических и национальных блюд разработал шеф-повар Виталий Протько. До этого он работал в ресторанах MICHEL, Milano Cafe, Animal Farm. Ну а тонкостям «средневосточной» кухни учился в одном из культовых заведений Киева, близких по духу этому проекту.

Теперь заглянем в меню. В качестве закуски за 12 рублей и выше предлагаются несколько видов хумуса, фаршмак с копченой сметаной, бабагануш с финиковым медом. Есть три варианта супов — бульон из белых грибов, крем-суп из кукурузы и велюте из фасоли лима. В перечне основных блюд соседствуют домашняя паста, кебаб из ягненка, осьминог с картофельным пюре — цена варьируется от 30 до 60 рублей. Самым дорогим здесь оказалось каре ягненка с рисом бириани и гранатовым соусом. Из десертов— кнаффе (рецепт из арабской кухни) с козьим сыром и фисташками и слоеный бриошь с ромом и маринованным черносливом. Они обойдутся в 12 и 14 рублей.

В Минске открылся ресторан средневосточной кухни Zalkind Kitchen. Основные блюда — от 30 рублей, бокал вина — от 15 рублей

Немного о напитках. Обычно в классических ресторанах винная карта призвана «обслуживать» меню, однако в Zalkind Kitchen она выступает вполне самостоятельной единицей. Ее концепция выстроена на сортах винограда — от международных до автохтонных. Заказать можно как один бокал (от 15 рублей), так и целую бутылку (от 75 рублей).

— У нас есть и кошерные вина, и оранжевые, биодинамические, и органические. Последнее направление на нашем рынке раньше было не так хорошо представлено, хотя многие производители выращивают виноград без использования химикатов, по традиционным рецептам и технологиям — например, собирают исключительно вручную. Считается, что, чем меньше участвуют в процессе машины, тем вино лучше. У людей есть запрос на более чистые продукты, и мы стараемся его удовлетворить.








Есть в меню крепкий алкоголь и традиционные коктейли — «Кровавая Мэри», джин-тоник и т. д. Стоимость — 15—18 рублей.

Zalkind Kitchen работает каждый день с 12:00 до 23:00. С открытием отеля здесь начнут подавать еще и завтраки.

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Теги: Минск
 
 
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В пятницу по адресу Революционная, 24 открылся ресторан Zalkind Kitchen. Он является частью масштабного проекта «Дом Залкинда», включающего в себя дизайнерский...
 
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