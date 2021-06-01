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«Сотрудник банка» уговорил минчанку оформить кредит. Знаете, что было потом? (видео)

01.06.2021 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новый день — новый случай мошенничества по телефону. В этот раз ГУВД Мингорисполкома рассказало о минчанке, которую «сотрудники банка» развели на пять тысяч рублей.

Женщине позвонили на мессенджер и представились работниками банка. Звонившая девушка сказала, что на имя потерпевшей оформлен кредитный договор и для его погашения нужно взять еще один кредит. А затем эти деньги перевести в «банк» через инфокиоск.

Мошенница рассказывала порядок действий и просила называть ей коды, которые приходили в SMS. Все это продолжалось несколько дней. Женщина начала догадываться о неладном, когда ей снова позвонили и сказали, что оформлено уже четыре кредита.

Проводится проверка, милиция устанавливает причастных к преступлению людей.

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Новый день — новый случай мошенничества по телефону. В этот раз ГУВД Мингорисполкома рассказало о минчанке, которую «сотрудники банка» развели на пять тысяч...
 
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