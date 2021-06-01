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Коллаж: РБК-Украина

Народные приметы на 1 июня

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Что сегодня нельзя делать

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 1 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины До первого дня лета пытались закончить посадку цветной капусты, фасоли, тыквы

В древности наши предки в этот день почитали Ивана Долгого и праздник был связан с погодой и сельскохозяйственными работами.В христианстве в этот день почитается сын князя Андрея Васильевича князь Иоанн Угличский. Вместе со своим братом и отцом Иоанн был заключен в темницу, где его близкие люди умерли. Сам Иоанн, по приказу Московского великого князя Иоанна III, брата князя Андрея, находился в тюрьме 32 года, молясь за своих притеснителей. Перед смертью ему удалось принять постриг в монашество.Если первые два дня месяца дождливо – июнь сухой.Если погода прохладная – так же будет и в начале июля.Вороны развернулись ключами в одну сторону – к сильному ветру.Если пошел дождь – к богатому урожаю.До первого дня лета пытались закончить посадку цветной капусты, фасоли, тыквы. Также сажали огурцы.В этот день с восходом солнца крестьяне ходили к хлебной ниве. Надо было отвести от поля ветра-суховеи, не дать пустоколосице родиться.В полдень из веток ивы или березы плели колесо и катали вокруг поля. По представлению наших предков, этот обряд защищал хлеборост, не давая пустоколосице погубить озимые хлеба.В этот день на Руси было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей — от непогоды, от вредителей, от дурного глаза.В этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и ссориться с близкими.Также в этот день не принято стричь волосы, иначе урожай будет плохой.Именины празднуют: Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Ипполит, Корней, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей.